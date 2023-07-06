У Львові пошкоджено багатоквартирний будинок, 4 людини загинули

Про це повідомляють командування Повітряних сил ЗСУ й місцева влада.

Коротко: Сигнали про загрозу ворожих атак із повітря зазвучали спочатку у Запорізькій та Дніпропетровській областях. У цих регіонах, як розповіли військові, була небезпека застосування Росією ударних БПЛА. Через деякий час тривоги розширилися й інші регіони. Так, сигнали залунали у Миколаївській та Одеській областях, йшлося про ракетну небезпеку.

«Південь – ракетна небезпека! Імовірні пуски крилатих ракет «Калібр», — йшлося в оголошенні ПС.

Незабаром тривогу також було оголошено у Кіровоградській області, а також у Кіровоградській, Черкаській та Полтавській областях. Також сигнали про повітряну тривогу залунали й у столиці та області. У Київській МВА та ОВА закликали громадян терміново вирушати до укриттів.

Близько 01:40 у ПС ЗСУ попередили про ракети, які ворог запустив у напрямку півночі України: «Декілька ракет типу «Калібр» з Чорного моря прямують на північ!», — йшлося у повідомленні.

Близько другої години ночі повітряна тривога поширилась на всю Україну.

Атака на Львів

За даними очільника МВС Ігор Клименко, у багатоквартирному будинку Львова зруйновано 3 та 4 поверхи у двох під’їздах. Триває пошуково-рятувальна операція.

Станом на 07:00 загинуло 4 людини, травмовано — 9. Співробітники ДСНС врятували 7 людей, евакуювали — 64.

Фото: МВС

Наразі рятувальники продовжують розбирати завали. Також на місці працюють психологи. Розгорнуто мобільні поліцейські пункти, де приймають заяви від потерпілих та надають необхідну допомогу.

Фото: МВС

Є інформація, що під завалами ще залишаються люди.

До цього мер Львова Андрій Садовий відзначив, що місто зазнало однієї з наймасштабніших атак на цивільну інфраструктуру.

«Наразі тіла трьох людей забрані з-під завалів. ДСНСники ще працюють. І так виглядає, що будуть ще загиблі. Близько 8 поранених зараз перебувають у наших медустановах. Дуже великі руйнації. Зруйновано понад 50 помешкань. У цілих житлових будинках просто позносило дах, руйнація офісного комплексу, руйнації в школі, гуртожитках Львівської політехніки. Виглядає, що сотні і сотні помешкань потребуватимуть нашої підтримки, тому що повилітали вікна. Якщо оцінювати в грошах руйнацію, то це десятки і десятки мільйонів гривень», — наголосив він.