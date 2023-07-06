Втрати армії РФ у вісім разів перевищують українські Польща та Британія закликали пришвидшити вступ України в НАТО » Супутник зафіксував нові об’єкти на даху 4 енергоблоку ЗАЕС Сервіс Planet Labs зафіксував появу нових об’єктів на даху четвертого енергоблоку Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) на супутникових знімках. Про це повідомило Радіо Свобода в своєму каналі у Telegram. За зазначеними даними, фотографії були зроблені 5 липня. Однак через низьку роздільну здатність знімків неможливо точно визначити, що саме з’явилося на даху енергоблоку. За останні півтора роки супутникові знімки IV енергоблоку ЗАЕС не показували подібних об’єктів. Генштаб повідомляв, що окупанти також замінували дах ІІІ енергоблоку.