США обвинили российских военных в преследовании американских беспилотников в Сирии

Американские военные заявили, что группа из трех российских истребителей преследовала три американских беспилотника, которые принимали участие в операции против «Исламского государства» в Сирии в среду.

Командующий 9-й воздушной армией США на Ближнем Востоке генерал-лейтенант Алекс Гринкевич заявил, что российские истребители сбросили парашютные сигнальные ракеты перед американскими беспилотниками, заставив их уклоняться.

Гринкевич также заявил, что один из российских пилотов совершил маневр перед беспилотником и включил форсажный режим, что повлияло на возможности оператора беспилотника безопасно управлять летательным аппаратом.

«Мы призываем российские силы в Сирии отказаться от такого безрассудного поведения и придерживаться стандартов поведения, которое ожидается от профессиональных военно-воздушных сил», – заявил Гринкевич.

По его словам, это необходимо для того, чтобы «мы могли вновь сосредоточиться на нанесении окончательного поражения “Исламскому государству”».

Американские военные не уточнили, где именно в Сирии произошел инцидент.

В Сирии развернуто около 900 американских военных, которые консультируют и помогают возглавляемым курдами силам в борьбе с «Исламским государством».