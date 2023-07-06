Шмигаль озвучив три основних завдання щодо безпеки українців

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Через російську агресію Україна повністю переосмислює стандарти внутрішньої безпеки. Разом із віцепрем’єр-міністром Михайлом Федоровим, секретарем РНБО Олексієм Даніловим, міністрами Олексієм Резніковим, Ігорем Клименком, Олександром Камишіним та представниками ЗСУ провели нараду щодо одного з топ-10 пріоритетів уряду – реформи безпеки та оборони «Український щит», – написав він.

За його словами, першочерговим завданням є створення розгалуженої мережі якісних укриттів. Шмигаль наголосив, що робота в цьому напрямку вже ведеться, кошти виділено, відповідальних призначено.

«Друге завдання – безпека публічного простору. Мова про додаткові заходи безпеки в публічних місцях: сканери, відеокамери, тривожні кнопки. Особливу увагу приділили обговоренню безпеки в закладах освіти», — розповів Шмигаль.

«Невід’ємний елемент нового безпекового середовища – це залучення ветеранів до цієї роботи», — додав він.

Третім напрямком є проведення гуманітарного розмінування.

«Кожного тижня сапери обстежують тисячі гектарів землі та вже знищили десятки тисяч мін, ракет і снарядів. Мобілізуємо ресурси, аби цей процес не займав десятиліття», — наголосив очільник уряду.