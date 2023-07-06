Шарію повідомили про нову підозру у держзраді

Офіс генерального прокурора та Служба безпеки України повідомили про те, що блогеру Анатолію Шарію було оголошено підозру у державній зраді через його роботу на російську пропаганду з Іспанії. Цю інформацію було опубліковано у заяві.

Згідно з дослідженням, фігурант є головою забороненої в Україні проросійської політичної партії та володарем відповідного YouTube-каналу.

Шарій проживає в Іспанії з 2019 року, де організовує проросійські PR-акції, створює та поширює антиукраїнські політично залучені контенти.

У 2022 році підозрюваний уклав змову з екс-начальником поліції Вінницької області Антоном Шевцовим, який працює на ФСБ Росії. Вони спільно розробили медіа-проект з метою дискредитації України та Збройних Сил. Цей проєкт передали російському куратору для здійснення допитів українських військовополонених та фільмування їх.

Згідно з даними СБУ, Шарій був залучений до негласної співпраці зі співробітником 5-ї служби ФСБ, М.Ю. Косенком. У спільних діях з російськими спецслужбами блогеру допомагав його союзник у тимчасово окупованому Севастополі.

Шевцов уже був оголошений підозрюваним у державній зраді на початку цього року. Обидва фігуранти переховуються від судового переслідування.