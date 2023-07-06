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Ракетний удар по Львову: з-під завалів дістали тіло п’ятої жертви

З-під завалів зруйнованого в результаті ракетного удару РФ будинку у Львові дістали тіло 5 жертви — голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram «На жаль, кількість загиблих через нічний ракетний удар по Львову зросла до п’яти. З-під завалів дістали тіло жінки. Щирі співчуття рідним. Рятувальники продовжують працювати на місці трагедії».

Передісторія:

  • Уночі 6 липня окупанти вдарили ракетами по Львову: пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, також ракета влучила в багатоповерхівку.
6 июля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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