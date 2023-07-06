Польща та Британія закликали пришвидшити вступ України в НАТО

За інформацією, наданою Голосом Америки, міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі та його польський колега Збігнєв Рау висловили сподівання, що Україна буде прийнята до НАТО за прискореною процедурою. Обидва очільники вказали, що це можливо через те, що українська армія вже володіє обладнанням, наданим альянсом.

Додатково, міністри висловили думку, що Україні повинен бути наданий такий же підхід, як у випадку Фінляндії, яка вступила до НАТО на початку поточного року.

«Польща має чітку позицію в цьому питанні. Ми бажаємо максимально наблизити Україну до альянсу в інституційному аспекті. Привести військово-політичні структури України у відповідність зі стандартами, що існують у НАТО», — заявив Збігнєв Рау, міністр закордонних справ Польщі.

Клеверлі додав, що українські військові мають «великий досвід у використанні стандартного обладнання, доктрини і тактики НАТО», що дозволить скоротити час для вступу до альянсу.