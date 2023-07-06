ООН обеспокоена в связи с возможным непродлением Черноморской зерновой инициативы

ООН в среду выразила беспокойство по поводу возможности непродления сделки по экспорту зерна для Украины, срок действия которой истекает в ближайшие недели.

Это произойдет 17 июля, если на продление сделки не согласится Москва.

Россия по-прежнему выражает недовольство действием параллельного соглашения о российском экспорте продовольствия и удобрений и заявила во вторник, что не видит причин для продления сделки.

«Без сомнения, мы обеспокоены, потому что два соглашения, подписанные в Стамбуле, очень важны для продовольственной безопасности и для развивающихся стран глобального Юга», – сказала журналистам в Женеве глава агентства ООН по торговле и развитию UNCTAD Ребека Гринспан.

Напомним, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину черноморские порты Украины были заблокированы до тех пор, пока соглашение, подписанное в июле 2022 года, не позволило обеспечить прохождение грузовых судов с зерном на борту.

Первоначальное 120-дневное соглашение, заключенное в июле прошлого года с ООН и Турцией, продлевалось трижды: в ноябре, в марте и в мае.

Параллельное соглашение между Москвой и ООН направлено на облегчение экспорта российского продовольствия и удобрений, на которые не распространяются западные санкции, введенные против Москвы в связи с войной в Украине.

Россия утверждает, что это параллельное соглашение не соблюдается.

«Нам нужно и то, и другое, чтобы продолжать снижать цены и иметь стабильные рынки продовольствия и удобрений в мире, – пояснила Гринспан. – Организация Объединенных Наций по-прежнему готова приложить все усилия для продолжения действия соглашений. Они остаются нашей главной заботой, и мы надеемся, что сможем обеспечить их продление на благо наиболее уязвимых стран и наиболее уязвимых людей в мире».

«Мы будем продолжать в оставшиеся дни и часы наши усилия, чтобы добиться этого», – подчеркнула Гринспан.