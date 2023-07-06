ОБСЕ призывает государства-члены принять надлежащие меры против террористов «Вагнера» и России как их спонсора

В окончательном документе заседания Парламентской Ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Ванкувере, опубликованном во вторник, 4 июля, указано, что действия частной военной компании “Вагнер” от имени правительства России могут быть “справедливо характеризованы как террористические”.

Также отмечается, что государства-члены ОБСЕ должны принимать меры против группы “Вагнер” и аффилированных или созданных на ее основе структур, в частности, объявляя их террористической организацией.

Кроме того, декларация “призывает государства-члены укреплять международные нормы, которые ясно признают террористический характер группы “Вагнер” и ее действий” и “ответственность России как спонсора этой террористической организации”.

Первой международной организацией, которая признала Россию террористическим государством, стала Парламентская Ассамблея Совета Европы, принявшая соответствующую резолюцию в октябре 2022 года.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в настоящее время является единственной европейской организацией по безопасности, членами которой являются Россия, США и Украину.

Помимо осуждения России за вторжение в Украину в декларации также отмечается «позорная роль Беларуси как соагрессора» и опасность того, что Беларусь «все более приближается к статусу активной стороны войны».

ПА ОБСЕ также осуждает похищение украинских детей и требует привлечь к ответственности причастных к этому российских чиновников, а также «тех представителей белорусского режима, которые вовлечены в эти практики».

ПА ОБСЕ осуждает белорусские власти за поддержку и разрешение строительства военной базы в Беларуси для ЧВК «Вагнер», и требует от режима Лукашенко немедленно положить конец поддержке российской военной агрессии, прекратить репрессии внутри страны, освободить всех политзаключенных, не применять пыток и других форм жестокого обращения, отменить смертную казнь.

Это весьма важный сигнал Москве, особенно с учетом того, что в Гааге начал работу Международный центр расследований российской агрессии против Украины, считает эксперт по Центральной и Восточной Европе Иван Преображенский (Прага). По его мнению, резолюция ПА ОБСЕ – не инструкция к действию, но это нисколько не принижает ее значения.

«ЧВК “Вагнер” и без того постепенно вносится во всевозможные санкционные списки, – добавил он в интервью Русской службе «Голоса Америки». – Тут речь идет о том, чтобы распространять общие правила в целом на другие подобные российские организации. Потому что никто собственно не знает, что в ближайшее время будет со зловещим детищем Пригожина».

Важно также, что лукашенковскую Беларусь все более и более плотно «пристегивают» к России как стране-агрессору, констатировал Иван Преображенский: «Очевидно, что белорусский режим, конечно, абсолютный союзник России, и на этом надо постоянно четко акцентировать внимание».

Самое главное, когда, в достаточно обозримом будущем, страны перейдут к рассмотрению уголовных преступлений, совершенных Россией, подобные резолюции будут давать основания для того, чтобы сразу целыми пунктами, с уже обосновательной частью, которую разработали депутаты той же ПА ОБСЕ, вносить свои предложения на рассмотрение международного трибунала, полагает эксперт.

«Пока это все-таки все равно на уровне слов, – уточнил он. – Потому что у мирового сообщества нет никаких ресурсов для того, чтобы достать того же Пригожина. Поэтому речь идет именно о том, как квалифицировать совершаемые российскими властями преступления в Украине. В зависимости от сделанных ПА ОБСЕ уточнений дальше и будут приниматься решения. А это – очевидные шаги в сторону признания России государством–спонсором терроризма, что автоматически еще сильнее изолирует ее, в том числе в финансовом и экономическом плане».

Также в резолюции ПА ОБСЕ указано, что недавние откровения президента Владимира Путина, признавшего, что ЧВК «Вагнер» полностью финансировалась из госбюджета, означают следующее: российское государство несет всю ответственность за действия наемников за рубежом.

«Да, заявление Путина свидетельствует о том, что Россия напрямую выступала спонсором террористической организации. Здесь Кремль выстрелил себе в ногу», – резюмировал Иван Пригожин.

Признание так называемой ЧВК «Вагнер» террористической организацией является продолжением политики ОБСЕ — как самой представительной континентальной организации — по формированию новой архитектуры безопасности в Европе и в мире, подчеркнул в комментарии «Голосу Америки» политический эксперт, правовед Юрий Шулипа.

«После того как крупнейшие наднациональные европейские организации ПАСЕ, ПА НАТО и Европейский парламент, а теперь и ОБСЕ признали ЧВК «Вагнер» – террористической организацией, сквозь призму международного права, в рамках соблюдения общего вектора европейской и международной политики, парламенты стран-членов Европейского Союза и Совета Европы должны принять аналогичные резолюции и пойти дальше, что собственно говоря, уже и происходит, – говорит он. – Так, парламенты Украины, стран Балтии, Польши, Чехии, Словакии и Нидерландов признали РФ, как террористическим государством, так и государством-спонсором терроризма».

Для Москвы обсуждаемая декларация ПА ОБСЕ может иметь возможные последствия вначале в виде купирования активности РФ и Республики Беларусь в структурах ОБСЕ, а затем и прекращения их членства в ОБСЕ, считает Юрий Шулипа.

«Основными целями ОБСЕ являются предотвращение возникновения конфликтов в Европе и урегулирование кризисных ситуаций, – напомнил он. – В то время как основной вектор внешней политики Кремля направлен на создание в Европе конфликтов и кризисных ситуаций, в чем Москве различными способами содействует ее сообщница Республика Беларусь. Поэтому РФ необходимо было исключить из ОБСЕ после 20 февраля 2014 года, с момента начала российской военной агрессии против Украины, а Беларусь – после проведения президентских выборов в августе 2020 года, когда само ОБСЕ не признало результаты этих выборов».

В целом обсуждаемая резолюция ОБСЕ не полностью отражает истинное положение в сфере безопасности, считает политический эксперт и правовед.

«Так, например, Россия не была названа террористическим государством. Поскольку Москва ведет против Украины и других стран, в частности, в Сирии, геноцидальную войну террористическими методами в нарушение общепризнанных правил и обычаев ведения войн, и международного гуманитарного права, направленную на уничтожение украинского государства и украинской нации, то де-факто РФ является террористическим государством».

В то же время само название ЧВК «Вагнер» — лишь легенда прикрытия крупнейшей военизированной террористической организации, созданной по распоряжению Путина в качестве агентурной сети агентов-боевиков под кураторством Главного Управления Генштаба ВС (военной разведки РФ) для участия Москвы в международных вооруженных конфликтах низкой интенсивности, убежден Юрий Шулипа. «Поэтому та организацию, которую принято назвать ЧВК «Вагнер», в реалии не является частной военной компанией. Было бы целесообразнее назвать ее “террористическая организация «Вагнер»”. Частично Путин подтвердил это, сообщив, что РФ финансировала деятельность наемников», – заключил эксперт.