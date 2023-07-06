На Землі з’явиться шостий океан

Науковці видали попередження, що через п’ять мільйонів років тріщина в Африці розділить континент на дві частини, утворюючи шостий світовий океан. За інформацією, опублікованою у газеті Daily Mail, це призведе до того, що країни вздовж південно-східного узбережжя перетворяться на великі острови, створюючи абсолютно нове море, що простягатиметься від Ефіопії до Мозамбіку.

Згідно з доповіддю, в 2005 році з’явилася тріщина вздовж пустелі Ефіопії, яка розширюється зі швидкістю одного дюйма (2,5 см) на рік. Це наслідок віддалення двох тектонічних плит через потужний викид гарячої породи, яка піднімається з глибин землі.

Вчені вважають, що через п’ять мільйонів років Сомалі, південна частина Ефіопії, Кенія та Танзанія утворять новий континент.

Професор Кен Макдональд з Каліфорнійського університету в Санта-Барбарі коментує: «Ми не знаємо, чи продовжуватиме ця тріщина рости з поточною швидкістю, аби в кінцевому рахунку перетворитися на океанську западину, спочатку розміром Червоне море, а потім навіть на Атлантичний океан».

Вчені вказують, що вже зараз 56-кілометрова тріщина, сформована в 2005 році, проявляє ознаки нового моря неподалік від Ефіопії.