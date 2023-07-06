Лукашенко: Пригожин залишив Білорусь

Білоруський лідер Олександр Лукашенко, який у червні виступив посередником у припиненні збройного заколоту в Росії, заявив у четвер, що лідер російських найманців Євген Пригожин більше не перебуває в його країні.

Пригожин очолює «Групу Вагнера», чиї бійці на короткий час захопили Ростов, після чого вирушили маршем до Москви.

27 червня Лукашенко заявив, що Пригожин прибув до Білорусі в рамках угоди від 24 червня, яка дозволила розрядити обстановку.

Однак у четвер Лукашенко заявив журналістам: «Щодо Євгена Пригожина, він перебуває у Пітері. Де він сьогодні вранці? Можливо, до Москви поїхав, може, ще десь, але на теренах Білорусі його немає».

Згідно з даними щодо відстеження польотів, пов’язаний з Пригожиним бізнес-джет у середу вилетів із Санкт-Петербурга до Москви і попрямував на південь Росії в четвер, але невідомо, чи сам Пригожин перебував на борту.

Лукашенко заявив, що пропозиція «Групі Вагнера» розмістити деяких її бійців у Білорусі, яка стурбувала сусідні країни НАТО, залишається чинною.