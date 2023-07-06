Фінляндія схвалила 17-й пакет допомоги Україні

Про це йдеться у заяві міністерства оборони країни.

Повідомляється, що 17-й вантаж оборонної допомоги з Фінляндії в Україну включає серед іншого більше зенітної зброї та боєприпасів. Вартість пакета оцінюється в 105 млн євро. Вартість усіх пакетів оборонного обладнання, які Фінляндія надала Україні, зараз становить близько 1,2 млрд євро.

«Ми продовжимо підтримувати Україну разом із нашими союзниками. Результат війни визначатиме безпековий порядок Європи та Фінляндії на десятиліття, тому підтримка України також є невід’ємною частиною безпеки Фінляндії», — прокоментував міністр оборони країни Антті Хяккянен.

У міноборони уточнили, що задля безпечної доставки вміст вантажа, спосіб передачі й терміни не повідомлятимуть.