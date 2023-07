Wagner boss Prigozhin is in Russia, Belarus ruler Lukashenko says » Ексдиректор ЦРУ: Путін у дуже-дуже складній ситуації Колишній директор Центрального розвідувального управління США Девід Петреус вважає, що Вашингтон повинен посилити тиск на Москву, яка нині постала перед низкою економічних і військових негараздів. Як повідомляє «Європейська правда», таку думку Петреус висловив в інтерв’ю CNN. За словами ексочільника ЦРУ, «Путін перебуває в дуже-дуже складній ситуації» з огляду на спробу заколоту групи Вагнера й економічні санкції, тому Сполучені Штати «повинні продовжувати закручувати гайки». Петреус додав, що Росія «проливає багато крові на полі бою», а також зазнає значних втрат «в економіці, в тилу». «Все не так погано, як багато хто з нас сподівався. Проте проблеми в тилу в них є», – сказав він. Серед іншого, генерал навів зростання дефіциту бюджету Росії, вихід із російського рику понад 1000 великих західних компаній, зокрема великих нафтовидобувних компаній, а також припинення значної частини торгівлі з Європою. Також серйозною проблемою для путінського режиму є відплив умів. «Вони втратили сотні тисяч своїх найкращих і найрозумніших – тих, хто більше не хоче жити в країні, яка є світовим вигнанцем», – сказав Петреус. Колишній директор ЦРУ закликав активніше протидіяти ухилянню Росії від санкцій, зокрема – мінімізувати шлях експорту технологій через треті країни.