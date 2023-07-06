ЦРУ обмежено в інформаціїї щодо планів Зеленського у війни

Один із найбільших секретів війни в Україні полягає в тому, як багато не знає ЦРУ. Агентство так само не впевнене у думках та намірах Володимира Зеленського, як і щодо Володимира Путіна. І оскільки російський лідер стикається з найбільшою проблемою після невдалого заколоту, Агентство намагається зрозуміти, що робитимуть обидві сторони, тому що президент Джо Байден вирішив, що Сполучені Штати (і Київ) не вживатимуть жодних дій, які можуть загрожувати самій Росії чи виживанню. російської держави, якщо Путін не посилить конфлікт і не втягне всю Європу у нову світову війну.

Натомість він очікує, що Кремль не піде на ескалацію війни за межі України і не вдасться застосувати ядерну зброю.

Позиція Америки перебуває під загрозою, тому що майже успішний бунт Євгена Пригожина, голови групи Вагнера, порушує питання про те, чи вичерпані у Москви варіанти.

«Путін справді притиснутий спиною до стіни», — сказав Newsweek високопоставлений співробітник військової розвідки, попередивши, що хоча ЦРУ повністю усвідомлює, наскільки Росія застрягла в Україні, воно невідоме щодо того, що Путін може з цим зробити. У світлі розмов про те, що російська ядерна зброя може бути розміщена в Білорусі, і в світлі публічного викриття Пригожиним жахливої ціни бойових дій, що Москва приховала, чиновник каже, що це особливо делікатний момент.

«Те, що відбувається за межами поля бою, зараз найважливіше», — каже чиновник, якому надали анонімність, щоб говорити відверто. «Обидві сторони зобов’язуються обмежити свої дії, але виконання цих зобов’язань лягає на Сполучені Штати. Все залежить від якості нашої розвідки.

«В основі всього, що відбувається в Україні, йде таємна війна з таємними правилами», — говорить високопоставлений співробітник розвідки адміністрації Байдена, який також говорив з Newsweek. Чиновник, який безпосередньо займається плануванням політики в Україні, попросив не називати його імені для обговорення таємних питань.

Чиновник (і багато інших представників національної безпеки, які розмовляли з Newsweek) кажуть, що Вашингтон і Москва мають багаторічний досвід розробки цих таємних правил, які вимагають, щоб ЦРУ відігравало величезну роль: як головний шпигун, як переговорник, як постачальник розвідувальних даних, як логіст, як сперечальник мережі чутливих НАТО відносин і, можливо, найголовніше, оскільки агентство намагається гарантувати, що війна більше не вийде з-під контролю.

«Не варто недооцінювати пріоритет адміністрації Байдена, який полягає в тому, щоб уберегти американців від небезпеки і запевнити Росію в тому, що їй не потрібна ескалація», — говорить старший офіцер розвідки. «Чи перебуває ЦРУ на території України?» — питає він риторично. «Так, але це також не погано».

Newsweek докладно вивчив масштаби та розмах діяльності ЦРУ в Україні, особливо у світлі зростаючих питань Конгресу про масштаби допомоги США та про те, чи виконує президент Байден свою обіцянку не «стояти на місцы». Ні ЦРУ, ні Білий дім не дали конкретних відповідей на підтвердження, але вони попросили Newsweek не розкривати конкретні місця операцій ЦРУ в Україні чи Польщі, не називати інших країн, причетних до таємної діяльності ЦРУ, і не називати повітряної служби, яка підтримує таємні зусилля США з логістики. Після неодноразових запитів на протокольний коментар ЦРУ відмовилося. Ні український, ні російський уряди не відповіли на запити про коментарі.

У ході тримісячного розслідування Newsweek поговорив з більш ніж дюжиною експертів з розвідки та офіційних осіб. Newsweek також шукав протилежні думки. Всі експерти, що заслуговують на довіру, і офіційні особи, з якими розмовляв Newsweek, погодилися з тим, що ЦРУ вдалося непомітно зіграти свою роль у відносинах з Києвом і Москвою, у переміщенні гір інформації та матеріальних засобів, а також у роботі з різноманітними іншими країнами. які тихо допомагають, і намагаються триматися подалі від прицілу Росії. І вони не заперечували, що над головним завданням ЦРУ — дізнатися, що діється в головах лідерів Росії та України, — Агентству довелося попрацювати.

Експерти розвідки кажуть, що ця війна є унікальною тим, що Сполучені Штати підтримують Україну, але ці дві країни не є союзниками. І хоча Сполучені Штати допомагають Україні проти Росії, формально вони не перебувають у стані війни з цією країною. Таким чином, багато з того, що Вашингтон робить для допомоги Україні, тримається в секреті, а багато з того, що зазвичай входить до компетенції збройних сил США, виконує Агентство. Все, що робиться, зокрема робота всередині самої України, має відповідати обмеженням, встановленим Байденом.

«Це складний баланс: ЦРУ бере активну участь у війні, не порушуючи основної обіцянки адміністрації Байдена, яка полягає в тому, що на українській землі не буде американських черевиків», — каже другий високопоставлений співробітник розвідки, якому надали анонімність для розмови. Newsweek.

Для ЦРУ його важлива роль у війні в Україні підняла моральний дух після зіпсованих відносин між колишнім президентом Дональдом Трампом та його начальниками розвідки. Другий чиновник каже, що хоча деякі в Агентстві хочуть більш відкрито говорити про його нове значення, це навряд чи станеться. «Корпоративне ЦРУ побоюється, що зайва бравада щодо своєї ролі може спровокувати Путіна», — каже представник розвідки.

Почасти тому ЦРУ також прагне дистанціюватися від усього, що передбачає прямий напад на Росію та якусь роль у реальних бойових діях — те, що Київ неодноразово робив, від атаки газопроводу «Північний потік» та мосту через Керченську протоку до безпілотників та атаки спецназу через кордон. Ці атаки здаються такими, що суперечать обіцянкам Зеленського про те, що Україна не вживатиме дій, які можуть розширити масштаби війни.

«Точка зору, яку багато хто висуває, що ЦРУ відіграє центральну роль у бойових діях — скажімо, у вбивстві російських генералів на полі бою або у важливих ударах за межами України, таких як потоплення флагмана «Москва», — не працює в Києві. , — Каже один відставний високопоставлений співробітник військової розвідки, який побажав поговорити з Newsweek на умовах анонімності. «Якщо ми хочемо, щоб Київ нас почув, нам треба нагадати собі, що війну виграють українці, а не ми».

Вашингтон непомітно висловив уряду Зеленського своє невдоволення з приводу атаки «Північного потоку» у вересні минулого року, але за цим актом саботажу були інші удари, у тому числі недавня атака безпілотників на сам Кремль. Це викликало питання щодо одного з основних обов’язків ЦРУ у сфері розвідки — достатнього знання того, що українці планують як вплинути на них, так і дотримуватися своєї таємної угоди з Москвою.

Пошук несправностей

ЦРУ відігравало центральну роль війні ще до її початку. На початку свого правління Байден використовував директора Вільяма Бернса як свого глобального фахівця з усунення неполадок — таємного оператора, здатного спілкуватися з іноземними лідерами поза звичайними каналами, людину, яка могла займати важливий геополітичний простір між явним і таємним, і чиновника, який міг організувати роботу . на арені, яка існує між строго військовим та суворо цивільним.

Як колишній посол у Росії Бернс мав особливий вплив щодо України. ЦРУ стежило за нарощуванням потенціалу Росії, і в листопаді 2021 року, за три місяці до вторгнення, Байден відправив Бернса до Москви, щоб попередити Кремль про наслідки будь-якої атаки. Хоча російський президент зневажливо поставився до емісара Байдена, він все ж таки погодився поговорити з Бернсом за захищеним Кремлем телефоном.

«Хоча за іронією долі зустріч пройшла дуже успішно», — говорить другий високопоставлений співробітник розвідки, якого проінформували про неї. Незважаючи на те, що Росія вторглася, дві країни змогли ухвалити перевірені та вірні правила дорожнього руху. Адміністрація Байдена пообіцяла, що Сполучені Штати не воюватимуть безпосередньо і не домагатимуться зміни режиму в РФ. Росія обмежить свій напад територією України і діятиме відповідно до негласних, але добре зрозумілих принципів секретних операцій.

«Існують таємні правила дорожнього руху, — каже високопосадовець військової розвідки, — навіть якщо вони не закріплені на папері, особливо коли не ведеться війна на знищення». Це включає дотримання повсякденних кордонів шпигунства, відмова від перетину певних кордонів і відмова від нападів на керівництво або дипломатів один одного. «Загалом росіяни поважають ці глобальні червоні лінії, навіть якщо ці лінії невидимі», — каже чиновник.

Щойно російські війська увійшли до України, Сполученим Штатам довелося швидко перемикати передачі. ЦРУ, як і решта розвідувальної спільноти США, неправильно оцінило військовий потенціал Росії та стійкість України, оскільки Росія не змогла взяти Київ і відійшла з півночі.

До липня минулого року обидві сторони приготувалися до тривалої війни. У міру того, як війна розширювалась, увага Вашингтона змістилася з дуже публічного та символічного розгортання військ у Європі для «стримування» подальших дій Росії на надання зброї для підтримки боєздатності України. Перед лицем вмілого публічного лобіювання Зеленського Сполучені Штати повільно і неохоче погодилися поставити більш якісну та далекобійну зброю, зброю, яка теоретично може загрожувати російській території і, таким чином, загравати з ескалацією, що побоюється.

«Зеленський, безумовно, перевершив усіх в отриманні того, що він хоче, але Києву також довелося погодитися підкорятися певним невидимим лініям», — говорить високопосадовець військової розвідки. У рамках секретної дипломатії, яку головним чином очолювало ЦРУ, Київ зобов’язався не використовувати зброю для нападу на саму Росію. Зеленський відкрито заявив, що Україна не нападатиме на Росію.

За лаштунками також довелося переконати десятки країн ухвалити обмеження адміністрації Байдена. Деякі з цих країн, включаючи Велику Британію та Польщу, готові піти на більший ризик, ніж це влаштовує Білий дім. Інші, в тому числі деякі з сусідів України, не повністю поділяють американську та українську прагнення конфлікту, не користуються одностайною громадською підтримкою у своїх антиросійських зусиллях і не хочуть протидіяти Путіну.

ЦРУ випало керувати цим небезпечним станом речей, діючи через своїх колег із зовнішньої розвідки та таємної поліції, а не через публічних політиків та дипломатів. Агентство створило свої власні оперативні бази та плацдарми. ЦРУ звернулося за допомогою до сусідів України, щоб краще зрозуміти Путіна, а також Зеленського та його адміністрацію. Персонал Агентства в’їжджав до України та виїжджав із неї із секретними місіями, щоб допомогти в експлуатації нової зброї та систем, деякі з яких не були оприлюднені. Але операції ЦРУ завжди проводилися з прицілом, щоб уникнути прямого зіткнення з російськими військами.

«ЦРУ діяло всередині України за суворими правилами та з обмеженням кількості співробітників, які можуть перебувати в країні одночасно», — каже інший високопоставлений співробітник військової розвідки. «Чорним спецоператорам заборонено проводити таємні місії, а коли вони це роблять, то в дуже вузьких рамках». (Чорні спецоперації належать до тих, що проводяться таємно.)

Співробітники ЦРУ можуть у звичайному порядку приходити та можуть робити те, що не можуть робити американські військові. У тому числі всередині України. Військовим, з іншого боку, заборонено в’їзд до України, за винятком суворих правил, які мають схвалити Білий дім. Це обмежує Пентагон невеликою кількістю співробітників посольства у Києві. Newsweek не вдалося встановити точну кількість співробітників ЦРУ в Україні, але джерела припускають, що в будь-який момент їх було менше 100 осіб.

Після того, як у лютому 2022 року всі військовослужбовці США були публічно виведені з України, включаючи сили спеціальних операцій, які знаходилися за лаштунками, Білий дім визначив ролі, які різні відомства можуть грати у діях у відповідь США. Президент Байден підписав директиви з національної безпеки та «президентський висновок», що дозволяє певні таємні операції проти Росії. Між Пентагоном і ЦРУ було встановлено «смуги дороги», так само, як вони були встановлені в Афганістані відразу після 11 вересня. Бернс та міністр оборони Ллойд Остін тісно співпрацюють; відносини двох агентств, на думку ЦРУ, ніколи не були кращими.

Тепер, більш ніж за рік після вторгнення, Сполучені Штати підтримують дві величезні мережі, одну загальнодоступну, іншу таємну. Судна доставляють товари до портів Бельгії, Нідерландів, Німеччини та Польщі, і ці вантажі доставляються в Україну автомобільним, залізничним та повітряним транспортом. Тим не менш, флот комерційних літаків («сірий флот») таємно перетинає Центральну та Східну Європу, перевозячи зброю та підтримуючи операції ЦРУ. ЦРУ запитало Newsweek не вказувати конкретні бази, де працює ця мережа, і не називати підрядника, який експлуатує літаки. Високопоставлений представник адміністрації сказав, що більшість мережі успішно тримається в секреті, і що було б неправильно вважати, що російська розвідка знає подробиці діяльності ЦРУ. Вашингтон вважає, що якби маршрут постачання був відомий, Росія атакувала б вузли та маршрути, сказав чиновник.

Ніщо з цього не може бути забезпечене без серйозної контррозвідувальної діяльності, спрямованої на те, щоб перешкодити шпигунству Росії, основній роботі Агентства. Експерти розвідки кажуть, що російська розвідка дуже активна в Україні, і передбачається, що майже все, що США діляться з Україною, також потрапляє до рук російської розвідки. Інші східноєвропейські країни однаково пронизані російськими шпигунами і прибічниками, особливо прифронтові країни.

«Більшість нашого часу йде на відстеження проникнення Росії в іноземні уряди та розвідувальні служби», — каже співробітник військової контррозвідки, який працює над війною в Україні. «Нам вдалося виявити російських шпигунів в українському уряді та збройних силах, а також у різних інших точках ланцюжка постачання. прямої турботи».



Коли через Східну Європу почали текти зброї на мільярди доларів, ще одним питанням, над яким працює ЦРУ, стало завдання боротьби з корупцією, яке виявилося серйозною проблемою. Це включає не лише облік того, куди прямує зброя, а й припинення розкрадань та відкатів, пов’язаних із переміщенням такої кількості матеріальних засобів в Україну.

Зв’язок із Польщею

Менш ніж через місяць після того, як російські танки перетнули кордон на шляху до Києва, директор ЦРУ Бернс приземлився у Варшаві, щоб зустрітися з керівниками польських спецслужб і погодити остаточні угоди, які дозволять ЦРУ використовувати сусідню Україну як свій таємний центр. .



Після закінчення холодної війни між Польщею та США через ЦРУ встановилися особливо теплі стосунки. У 2002-2003 роках у Польщі в селі Старе Кейкути знаходився тортур «чорний майданчик» ЦРУ. А після початкового російського вторгнення на Донбас та Крим у 2014 році діяльність ЦРУ розширилася, і Польща стала третьою за величиною резидентурою в Європі.

Польща офіційно стала центром реагування НАТО, спочатку приймаючи сотні тисяч біженців, які рятуються від бойових дій, а потім як логістичний центр для постачання зброї назад до України. Країна також стала центром відкритої військової відповіді. У Польщі створено передовий штаб 5-го армійського корпусу (5 корпус). Додаткові запаси та боєприпаси для використання в США зберігаються в Польщі. Активізовано постійний армійський гарнізон, перший в історії на східному фланзі НАТО, і сьогодні у Польщі перебуває близько 10 000 американських військовослужбовців.

Але реальна цінність Польщі полягає у її ролі у секретній війні ЦРУ. Бернс повернувся до Варшави у квітні минулого року, знову зустрівшись з міністром внутрішніх справ та координатором «спецслужб» Маріушем Камінскі, своїм польським колегою, щоб обговорити масштаби співпраці між двома країнами, особливо в галузі збору розвідданих. З Польщі оперативники ЦРУ можуть зв’язатися зі своїми численними агентами, зокрема з українськими та російськими шпигунами. Персонал наземного відділення Центру спеціальних операцій ЦРУ забезпечує безпеку та взаємодіє зі своїми українськими партнерами та силами спеціальних операцій 20 країн, майже всі з яких також діють із польських баз. Кібероператори ЦРУ тісно співпрацюють із своїми польськими партнерами.

Близькість американо-польських відносин особливо окупилася за 24 години минулого листопада. Бернс перебував у штаб-квартирі турецької розвідки в Анкарі на зустрічі зі своїм російським колегою Сергієм Наришкіним. Там він наголосив на «стратегічній стабільності», за словами високопоставленого представника уряду США, і зробив нове закулісне попередження про те, що Сполучені Штати не зазнають ядерних загроз або ескалації. З Туреччини він вилетів до України, щоб проінформувати Зеленського про переговори.

Поки він був у дорозі, у польському місті Пшеводів, менш ніж за 20 миль від кордону з Україною, впала ракета, що викликало шаленство дипломатів та преси. Напад Росії на країну НАТО призведе до спрацювання статті 5 статуту НАТО, згідно з якою напад на одну є нападом на всіх. Але американська розвідка, відстежуючи теплові сигнатури, які відстежують кожен запуск ракети, одразу дізналася, що ракета була випущена з території України, а не з Росії. (Це виявилася українська ракета класу «земля-повітря», яка пішла не так.) Бернс отримав розвіддані з Вашингтона і негайно передав їх президентові Польщі Анджею Дуде.

Одна криза була запобігла. Але назрівав новий. Удари всередині Росії тривали і навіть посилювалися, попри основну умову США про підтримку України. У Росії відбулася таємнича хвиля вбивств та диверсій, деякі з яких відбулися в Москві та її околицях. ЦРУ дійшло висновку, що деякі з атак мали внутрішнє походження і були здійснені російською опозицією, що зароджується. Але інші були справою рук України, навіть якщо аналітики не були впевнені у мірі керівництва чи участі Зеленського.

«Карма — жорстока річ»

На початку війни Київ «не домовився» з Вашингтоном, щоб ухвалити обмеження адміністрації Байдена щодо нападу на Росію, навіть незважаючи на те, що це поставило його в невигідне військове становище, оскільки російські війська завдавали повітряних і ракетних ударів з їхньої власної території. Натомість США пообіцяли зброю та розвіддані, які надходитимуть у дедалі більших кількостях, а також вогневу міць у міру того, як Зеленський буде наполегливішим.



«Недоговореність зберігалася протягом досить довгого часу. Іноді відбувалися артилерійські обстріли через кордон, і кілька заблукалої зброї потрапляло до Росії; у кожному разі Україна заперечувала свою причетність.

Потім 26 вересня відбувся напад на газопроводи «Північний потік». Хоча вони й не перебували у Росії, контрольний пакет акцій належав російській державній газовій компанії «Газпром». Знову ж таки, Україна заперечувала свою причетність, незважаючи на підозри ЦРУ. Ми не маємо «ніякого відношення до аварії на Балтійському морі і не маємо інформації про… диверсійні групи», — заявив головний помічник Зеленського, назвавши будь-які припущення про зворотне «кумедні теорії змови».

Потім був вибух вантажівки з бомбою на мосту через Керченську протоку 8 жовтня. Україна пригрозила атакувати 12-мильний міст, що з’єднує Росію та Кримський півострів, який Москва анексувала у 2014 році, що було засуджено здебільшого як незаконне. . Хоча незрозуміло, хто вчинив напад, Путін звинуватив у цьому українські спецслужби. На зустрічі зі своїм Радбезом Путін заявив: «Якщо спроби вчинення терористичних актів на нашій території будуть продовжуватися, заходи Росії у відповідь будуть жорсткими і за своїми масштабами відповідатимуть рівню загроз, створюваних для Російської Федерації». І справді, Росія відповіла численними ударами по об’єктах в українських містах.

«Ці атаки тільки ще більше зміцнюють нашу відданість народу України стільки, скільки потрібно», — заявив Білий дім про удар Росії у відповідь. Проте за лаштунками ЦРУ намагалося визначити походження.

«З нападу на Кримський міст ЦРУ дізналося, що Зеленський або не мав повного контролю над своїми збройними силами, або не хотів знати про певні дії», — каже представник військової розвідки.

За атакою на Керченський міст був ще більш далекий удар по базі російських бомбардувальників в Енгельсі, майже за 700 миль від Києва. За словами високопоставленого американського чиновника, ЦРУ заздалегідь не знало про жодну з цих атак, але почали поширюватися чутки про те, що ЦРУ через якусь таємничу третю сторону спрямовує інших на завдання ударів по Росії. Агентство представило сильне та незвичайне офіційне спростування. «Твердження про те, що ЦРУ якимось чином підтримує диверсійні мережі в Росії, є категорично хибним», — заявила прес-секретар ЦРУ Теммі Торп.

У січні цього року Бернс повернувся до Києва, щоб зустрітися із Зеленським та його українськими колегами, щоб обговорити таємну війну та необхідність збереження стратегічної стабільності.

«Київ почав відчувати смак потенційної перемоги і тому був схильнішим до ризику», — каже другий високопоставлений співробітник розвідки. «Але до кінця року з’явилися і російські диверсійні групи». Січневі переговори мало що дали. Що стосується самих диверсійних ударів, високопосадовець уряду США повідомив Newsweek, що ЦРУ не було відомо заздалегідь про якісь українські операції.

Високопосадовець польського уряду заявив Newsweek, що може виявитися неможливим переконати Київ дотримуватися досягнутої угоди про обмеження війни. «На мою скромну думку, ЦРУ не розуміє природи української держави та певних, які там існують», — каже польський чиновник, який побажав залишитися неназваним, щоб говорити відверто.

У відповідь високопоставлений представник військової розвідки США підкреслив тендітний баланс, який Агентство має підтримувати у своїх численних ролях, сказавши: «Я не наважуюсь сказати, що ЦРУ зазнало невдачі». Але чиновник сказав, що диверсійні атаки і транскордонні бої створили абсолютно нове ускладнення, і український саботаж домовленостей, що триває, «може мати катастрофічні наслідки».

https://www.newsweek.com/2023/07/21/exclusive-cias-blind-spot-about-ukraine-war-1810355.html