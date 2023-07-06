ЦРУ допомагає Україні у війні з РФ, проте американські солдати не беруть участі у бойових діях

Про це йдеться у розслідуванні від Newsweek.

Зазначається, що видання протягом 3 місяців спілкувалося з експертами та представниками розвідки, проте ні ЦРУ, ні уряди України та Росії офіційних коментарів з цього приводу не надали.

Експерти зазначають, що ця війна унікальна тим, що Сполучені Штати підтримують Україну, не перебуваючи у стані війни з Росією.

«Таким чином, багато з того, що робить Вашингтон для допомоги Україні, тримається в таємниці, і багато з того, що зазвичай має робити армія США, виконує ЦРУ», — йдеться у повідомленні.

Попри це, видання підкреслює, що ЦРУ виконує обмеження, накладені Байденом, і не вступає у прямий конфлікт з РФ, а її агенти не беруть участі на полі бою.

«Це складний акт балансування — ЦРУ дуже активно бере участь у війні, але не суперечить головній обіцянці адміністрації Байдена, яка полягає в тому, що на полі бою нема американських солдатів», — заявив анонімний співробітник розвідки.

Окрім того, зазначається, що ЦРУ «довелося переконати» деякі країни прийняти умови США.

«Деякі з цих країн були готові піти на більший ризик, ніж Білому дому зручно. Інші, включно з деякими сусідами України, не цілком поділяють американський та український запал, не користуються одностайною громадською підтримкою у своїх антиросійських зусиллях і не хочуть протистояти Путіну», — пише видання.

ЗМІ стверджує, що агенти ЦРУ «зверталися до сусідів України, щоб краще зрозуміти Путіна та Зеленського і його адміністрацію».

Співробітники ЦРУ відвідували Україну, щоб допомогти в роботі з новою зброєю та системами, але операції агенції завжди проводилися так, аби не вступати у прямий конфлікт з РФ.

«ЦРУ діяло в Україні за суворими правилами та з обмеженням за кількістю персоналу, який може перебувати в країні у будь-який час», — каже анонімний чиновник.

Newsweek не зміг встановити точну кількість співробітників ЦРУ в Україні, але джерела припускають, що вона становить менш як 100 людей під час одної операції.

Експерти з розвідки заявили, що російська розвідка в Україні дуже активна, тож майже все, чим США діляться з нашою країною, також потрапляє до спецслужб РФ. Багато російських шпигунів також збирають інформацію у Європі.

«Значну частину нашого часу займає пошук російських проникнень до іноземних урядів і розвідувальних служб. Нам вдалося виявити російських шпигунів в українському уряді та армії, а також в інших точках ланцюга постачання», — стверджує анонімний представник розвідки.