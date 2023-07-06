Агент ФСБ Сівкович фінансував лобістську компанію, яка надавала послуги кандидату в президенти Зеленському

Колишній заступник Секретаря РНБО Володимир Сівкович, який зараз підозрюється у державній зраді та шпигунстві, фінансував лобістську компанію «Signal Group Consulting», яка у 2019 році надавала послуги Володимир Зеленському.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це заявив ексочільник Кримського управління СБУ Олег Кулініч, якого підозрюють у держзраді.

Він сказав виданню, що знайомий з Володимиром Сівковичем, проте уточнив деталі.

«Я знав Сівковича ще з кінця 90-х років, розслідуючи матеріали справ, по яких він проходив свідком. Мав з ним декілька зустрічей в період його діяльності як віцепрем’єра України у 2010 році. Можу сказати, що рівень його поінформованості щодо внутрішньополітичних процесів в Україні був і, думаю, що й на зараз лишається набагато вищим від рівня моїх знань, як і рівень його контактів у системі української влади», — сказав він.

За словами Кулініча, Сівкович активно співпрацював з правоохоронними органами США та нібито здійснював фінансування лобістської компанії «Signal Group Consulting», яка у 2019 році надавала послуги тоді кандидату в президенти Володимиру Зеленському.