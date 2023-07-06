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ЄС в ОБСЄ закликав Росію припинити ядерний шантаж

Заява, зроблена Європейським Союзом під час засідання Форуму з безпекового співробітництва ОБСЄ у Відні, закликає Росію негайно припинити дії, що створюють загрозу для безпеки ядерних об’єктів та вивести свої війська з України.

В заяві зазначено, що Росія також має негайно припинити будь-які дії, що можуть підірвати безпеку ядерних об’єктів в Україні. Європейський Союз повністю підтримує роботу Міжнародного агентства з атомної енергії у цьому питанні.

Заява ЄС також осуджує «безвідповідальну ядерну риторику Росії» та її заявлене розгортання ядерної зброї в Білорусі. Європейський Союз закликає білоруську владу негайно припинити підтримку війни Росії.

У заяві ЄС також повторюється заклик до Росії «припинити свою агресивну війну, негайно повністю та безумовно вивести всі свої війська і військову техніку з усієї території України в рамках її міжнародно визнаних кордонів».

У раніше зробленій заяві президент України Володимир Зеленський повідомив про плани Росії провести теракт на окупованій Запорізькій атомній електростанції.

6 июля, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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