ЗСУ: проти України на східному фронті воюють 180 тисяч військових РФ

Ці цифри у понеділок озвучив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Черевий. Президент України Володимир Зеленський назвав останній тиждень контрнаступу ЗСУ «складним», але зазначив «прогрес»

На Східному фронті перебуває близько 180 тисяч російських військових, повідомив речник Східного угрупування ЗСУ Сергій Черевий. За його словами, на Лімано-Куп’янський напрямок стягнуто понад 120 тисяч російських військових, а на Бахмутський – близько 50 тисяч.

Череватий назвав це «досить потужним угрупованням». За його словами, до неї входять десантно-штурмові та механізовані війська Росії, частини бойового армійського резерву БАРС та нові штурмові роти «Шторм Z», куди також, як і в ПВК «Вагнер», набирають людей із судимістю, повідомляє агентство Reuters.

У понеділок президент України Володимир Зеленський написав у Telegram, що українські війська звільнили частину територій на східному та південному фронтах. «Минулий тиждень був складним на передовий. Але ми досягаємо прогресу», – зазначив Зеленський.

У понеділок заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що ЗСУ внаслідок запеклих боїв минулого тижня відвоювали 37,4 квадратних кілометри української території. Вона додала, що російські війська вели обстріли в районі Лимана, а також Авдіївки та Мар’їнки.

Маляр наголосила, що ситуація на Бахмутському напрямі загострилася. «Ведеться боротьба за перехоплення ініціативи. Ситуація змінюється дуже швидко. Контроль над одними і тими самими позиціями може двічі на добу губитися і відновлюватися», – зазначила Маляр.

Вона також повідомила, що у понеділок військові РФ намагалися наступати на цьому напрямі, але силам ЗСУ вдалося досягти «певного успіху».