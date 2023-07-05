ЗСУ наступають векономному темпі — ISW

Згідно з повідомленням Інституту вивчення війни (ISW), немає достатніх підстав твердити, що ситуація в Україні є безвихідною і що Україна не може повернути значну частину своєї території. Темпи наступу Збройних Сил України (ЗСУ) несприятливі для таких висновків.

За даними Інституту, українські сили проводять поступові кампанії блокування районів зосередження російських військ на східному березі Херсонської області, а також обмежені наземні атаки на західному березі, що тривали з серпня по листопад 2022 року, перед тим, як остаточно відштовхнути росіян від правого берега Дніпра.

Інститут вказує, що ситуація на півдні України відрізняється, оскільки російські опорні пункти на двох мостах через Дніпро не створюють природного вузького місця.

Український контрнаступ у Херсоні проходив у різні фази, включаючи швидке просування, тривалі періоди підготовки та ведення боїв з метою збиття російських сил та досягнення обмежених цілей. Це врешті-решт призвело до невдачі російських позицій на західному березі річки.

Нинішній український контрнаступ менш драматичний і швидкий порівняно з попереднім наступом, який призвів до визволення більшої частини Харківської області.