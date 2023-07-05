Закарпатського військкома, який побив дружину військового, звільнять із лав ЗСУ

Старшого офіцера Закарпатського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який побив дружину військовослужбовця, звільнять з лав Збройних сил України

Про це повідомив перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк, передає «Еспресо.Захід».

За його словами, напередодні у публічному просторі з’явилась інформація про ганебну поведінку старшого офіцера Закарпатського ТЦК та СП та завдання ним тілесних ушкоджень громадянці України.

«На підставі інформації, наданої за місцем служби офіцера та ураховуючи слідчі дії, які тепер очікують на зазначену особу у зв’язку із провадженням, розпочатим правоохоронними органами за фактом вчинення кримінального правопорушення, прийнято рішення про звільнення цієї особи з лав ЗСУ», — наголосив Павлюк.

Він також зазначив, що надалі оцінку цьому конкретному випадку та офіцеру, який зганьбив своєї високе звання, дадуть правоохоронні органи та суд.

«Зі сторони Закарпатського ОТЦК та СП буде забезпечене максимальне сприяння проведенню слідчих дій та з’ясуванню всіх обставин інциденту», — додав перший заступник міністра оборони.