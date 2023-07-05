Ядерна зброя навряд чи вже у Білорусі – Генштаб

За думкою українського командування, ймовірність наявності російських ядерних зарядів на території Білорусі є незначною. Цю думку висловив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України, бригадний генерал Олексій Громов у своєму інтерв’ю для «Укрінформу».

Громов заявив, що не може підтвердити інформацію щодо першої партії ядерних зарядів, які були доставлені до Білорусі. Зберігання ядерних боєприпасів вимагає спеціальних умов та баз для обслуговування, що є складним технологічним процесом. Зараз наявність ядерних зарядів на території Білорусі вважається малоймовірною.

Громов підкреслив, що складно оцінити реальну загрозу використання ядерної зброї проти України. Він наголосив на тому, що противник, з яким Україна веде війну, не дотримується міжнародного права і готовий зробити все для досягнення своїх цілей. Громов згадав руйнування росіянами Каховської ГЕС як яскравий приклад такої поведінки.