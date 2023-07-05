Ватикан шукає способи повернути на батьківщину українських дітей, насильно депортованих до Росії

Кардинал Маттео Дзуппі заявив, що обговорював це питання з папою Франциском

Посланець папи Франциска з питань миру в Україні кардинал Маттео Дзуппі заявив у вівторок, що він працює над «механізмом», який міг би забезпечити повернення дітей, які, за словами Києва, були насильно депортовані до Росії.

«Ми подивимося, як ми можемо запустити механізм для дітей (і) допомогти, як ми вже говорили, на гуманітарному фронті, особливо дітям, які повинні мати можливість повернутися в Україну», — сказав Дзуппі, виступаючи у Римі.

Він повідомив, що особисто обговорював це питання із понтифіком.

Нагадаємо, що кардинал відвідав Москву минулого тижня, а раніше побував у столиці України.

Ватикан назвав його зусилля «спрямованими на виявлення гуманітарних ініціатив, які можуть відкрити шлях до миру».

Виступаючи в неділю в ефірі італійської громадської мовної компанії RAI, Дзуппі уточнив, що його місія до Москви щодо війни Росії проти України була зосереджена на гуманітарних питаннях і не включала обговорення плану мирного врегулювання.