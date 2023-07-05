Унаслідок удару РФ по Первомайському постраждали 38 людей, серед них 12 дітей

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

«Наразі внаслідок обстрілу російськими військовими міста Первомайський на Харківщині відомо про 38 поранених, із них – 12 дітей. Найменшому – 3 місяці, медики надали дитині допомогу на місці», — йдеться у повідомленні.

Раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомляв про 31 постраждалого.

«Станом на 15:00 відомо про значну кількість постраждалих: 31 особу госпіталізовано (з них 9 дітей, 2 немовлят — 1 рік та 10 місяців)», — написав він.

За уточненою інформацією очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, ворог ударив по місту ракетою «Іскандер».

«Стан 10-місячного хлопчика, якого відвезли до реанімації, вже стабілізували. Інші діти отримали легкі осколкові поранення, забиття і подряпини. Усім надається медична допомога», — написав він.

Також у 9 багатоповерхівках міста пошкоджено скління. Фахівці ДСНС обстежують ці будівлі на факти можливого порушення конструктивних елементів. Лише після цього мешканцям дозволять повернутись додому. Нині їм пропонують тимчасові помешкання в Первомайському та Харкові.

«Наразі проводиться опитування населення щодо потреб та організовується підвіз продуктів», — розповів Синєгубов.

Раніше Синєгубов повідомляв про обстріл фугасним снарядом.

«За попередньою інформацією, обстріл було здійснено фугасним снарядом. Унаслідок цього сталося загоряння кількох автомобілів на парковці. Наразі попередньо відомо про 12 постраждалих осіб, з яких 5 дітей», — написав Синєгубов.

Відомо, що вибух пролунав близько 13:35.