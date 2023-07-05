США ввели санкции против компаний, участвующих в финансировании деятельности ЧВК «Вагнер»

США ввели санкции против компаний из Объединенных Арабских Эмиратов, Центральноафриканской Республики и России, обвинив их в участии в незаконных сделках с золотом в целях финансирования ЧВК «Вагнер».

В заявлении Министерства финансов отмечается, что санкции вводятся против четырех компаний, связанных с ЧВК «Вагнер» и ее лидером Евгением Пригожиным, и заявило, что незаконные сделки с золотом финансируют военные образования для поддержания и расширения своих вооруженных сил, в том числе в Украине и Африке.

«»Группа Вагнер» финансирует свои жестокие операции отчасти за счет эксплуатации природных ресурсов в таких странах, как Центральноафриканская Республика и Мали, – говорится в заявлении замминистра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайана Нельсона. – Соединенные Штаты будут продолжать бороться с источниками доходов «Группы Вагнер», чтобы остановить ее экспансию и насилие в Африке, Украине и других странах».

Госдепартамент пояснил, что действия против ЧВК «Вагнер» не связаны с попыткой мятежа, имевшей место в минувшие выходные в России.

ЧВК «Вагнер» воевала в Ливии, Сирии, Центральноафриканской Республике, Мали и других странах, а также участвовала в боях в Украине. Она была основана в 2014 году после того, как Россия аннексировала Крым и начала поддерживать пророссийских сепаратистов в Донбассе.

Под санкции, объявленные во вторник, попали компании Midas Resources SARLU и Diamville SAU из Центральноафриканской республики, Industrial Resources General Trading из ОАЭ и российское ООО «ДМ».

Вашингтон также ввел санкции против Андрея Николаевича Иванова, гражданина России, которого Минфин обвинил в том, что он является руководителем компаний «Группы Вагнер» и тесно сотрудничал с высокопоставленными малийскими чиновниками в рамках сделок в сфере торговли оружием, в горнодобывающей промышленности и в других видах деятельности ЧВК «Вагнер» в Мали.