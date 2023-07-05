Си Цзиньпин предупредил президента России Владимира Путина о недопустимости использования ядерного оружия в Украине

Если Россия применит ядерное оружие в Украине или устроит ядерный теракт на украинской территории, это закроет двери для сотрудничества с Китаем — такой сигнал послало китайское руководство Путину.

Лидер Китая Си Цзиньпин лично предупредил президента России Владимира Путина о недопустимости использования ядерного оружия в Украине.

Он сделал это во время государственного визита в Москву в марте этого года, утверждают источники Financial Times среди западных и китайских официальных лиц.

«Китайцы ставят себе в заслугу то, что послали сигнал на всех уровнях», — отметил высокопоставленный представитель администрации США.

При этом, по словам представителя западной спецслужбы, Путин остался разочарован визитом Си Цзиньпина, поскольку он не принес никаких выгод России. Китайский лидер отказался подписывать договор о строительстве газопровода «Сила Сибири — 2», но мог настоять на осуждении применения ядерного оружия в совместном коммюнике.

Если Россия применит ядерное оружие в ходе войны в Украине, «это все обернется минусом для Китая», пояснил один из чиновников. Такое развитие событий может настроить ЕС против Пекина, тогда как постоянное давление Китая на Москву по этому вопросу помогает улучшить отношения с Европой.

В частности, после поездки Си в Москву глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что она «снижает риск ядерной войны и они [китайцы] дали это понять очень, очень ясно».

«Россия никогда не получала и никогда не получит одобрения Китая на применение ядерного оружия», — говорит профессор международных отношений университета Жэньминь в Пекине Ши Иньхун. По его словам, если Путин использует его против Украины, «Китай еще больше дистанцируется от России».