Розбившийся супутник з КНДР виявився частково дерев’яним

За даними Reuters, уламки північнокорейського розвідувального супутника, який зазнав краху у травні під час невдалого запуску, були виявлені військовими Південної Кореї. В результаті детального аналізу, проведеного південнокорейськими та американськими експертами, було встановлено, що цей супутник не мав жодної військової цінності як розвідувальний засіб. Крім того,частина деталей була з дерева.

Заява військових підтверджує, що основні компоненти ракети-носія та самого супутника були проаналізовані, і прийшли до висновку, що їхнє призначення не передбачало військового використання. Рятувальні операції, які тривали з моменту падіння уламків на західне узбережжя Південної Кореї 31 травня, були офіційно завершені в середу, 5 липня. В операціях брали участь авіація, військово-морський флот та глибоководні водолази.

Лі Чун-Ген, експерт Інституту науково-технічної політики в Південній Кореї, заявив, що початкова оцінка показала недостатню роздільну здатність та відстеження цілей в розвідувальному обладнанні супутника. З свого боку, Ян УК, співробітник Інституту політичних досліджень Асан у Сеулі, також підкреслив, що оптичний пристрій, використовуваний на супутнику, не відповідає вимогам для військового застосування.