Росія втратила половину своїх бойових можливостей в Україні Про це, як повідомляє Financial Times, заявив головнокомандувач Збройних Сил Британії Російська армія втратила половину свого бойового потенціалу в Україні, зокрема 2500 танків, а головний удар контрнаступу Києва ще попереду, заявив голова Збройних сил Сполученого Королівства адмірал Тоні Радакін. Про це 4 липня повідомляє найвпливовіша британська газета Financial Times. Як пише видання, адмірал Радакін відкинув припущення про те, що український контрнаступ просувається повільно. Він зазначив, що відсіч агресії Москви «ніколи не був разовою дією» і що військова стратегія Києва «виснажувати, розтягувати (оборону) і завдавати ударів» противнику поступово руйнує російські оборонні рубежі. Тоні Радакін визнав, що «вища, ніж очікувалося» щільність російських мінних полів, відсутність повітряного прикриття наступних українських частин і недопостачання Києву всієї бойової техніки, яку він просив, ускладнюють хід контрнаступу. Але він також зазначив, що несправедливо прив'язувати Україну до конкретних часових рамок і що «Росія зараз настільки слабка, що вона не має сил для (власного) контрнаступу». «Росія втратила майже половину своїх бойових можливостей, – цитує британського адмірала Financial Times. — Торік вона випустила 10 млн артилерійських снарядів, а зараз у кращому разі може виробляти 1 млн снарядів на рік. Вона втратила 2500 танків і у кращому разі може виробляти 200 (нових) танків на рік». Великобританія є другим після США постачальником військової допомоги Україні. Лондон надає Києву найсучаснішу бойову техніку, включаючи танки Challenger та крилаті ракети великої дальності Storm Shadow. На серії слухань у британському парламенті адмірал Тоні Радакін наголосив на нагальній необхідності зміцнення бойових можливостей збройних сил країни та нарощування національного виробництва зброї та боєприпасів. Наразі річний оборонний бюджет Великобританії становить близько 50 млрд фунтів стерлінгів.