Рішення на саміті НАТО у Вільнюсі не розчарує Україну

Президент Литви Гітанас Науседа висловив переконання, що на саміті НАТО, який відбудеться у Вільнюсі, країни зможуть досягти зобов’язань перед Україною, які не розчарують її. Цю інформацію повідомляє LRT.

Науседа зазначив, що хоча деякі питання ще залишаються відкритими, він вірить, що вони будуть вирішені протягом найближчих днів. Президент відчуває, що знайдуться формулювання, які не розчарують українців і які будуть містити більше, ніж прості заяви.

Також Науседа висловив надію, що президент України Володимир Зеленський, прибувши до Вільнюса, отримає значний прогрес у досягненні своїх цілей. Хоча, можливо, не все, що він сподівається отримати у максимальному варіанті, але вже точно багато чого.

За словами президента Литви, кілька країн-членів НАТО мають намір відвідати Вільнюс з метою надання гарантій безпеки Україні. Також вже укладено угоду про створення Ради Україна — НАТО, яка має сприяти зближенню Києва з Альянсом.