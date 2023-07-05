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РФ влаштувала на ТОТ ешелоновану систему загороджень із декількох смуг, кожна до 40 км

Про це в інтерв’ю Укрінформу сказав заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

«За даними розвідки, противник улаштував на окупованих територіях глибоко ешелоновану систему інженерних загороджень, яка складається з декількох смуг перешкод протяжністю від 10 до 40 км кожна, і їхня щільність досить велика», — розповів він.

За його словами, кожна смуга загороджень включає протитанкові мінні поля, невибухові загородження у вигляді протитанкових ровів, бетонних пірамід (так званих «зубів дракона»), протитанкових їжаків, дротяних перешкод.

«Крім того, ворог встановлює міни-пастки. Для подолання таких загороджень застосовується спеціальна інженерна техніка, яка під час подолання замінованих рубежів зазнає пошкоджень або виходить з ладу.

«У зв’язку з цим та для подальшого нарощування спроможностей наших військ у подоланні мінно-вибухових загороджень противника є домовленості з країнами-партнерами про продовження постачання необхідної кількості інженерної техніки, а саме – установок і зарядів розмінування, танкових мостових укладачів, техніки для пророблення проходів у вибухових і невибухових загородженнях», — наголосив Громов.

5 июля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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