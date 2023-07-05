Президент Литви: запрошення до НАТО посилить позиції України

Президент Литви закликав лідерів НАТО бути сміливішими під час обговорення питання про вступ України до альянсу на саміті, який пройде в його країні наступного тижня.

На думку Гітанаса Науседи, це підвищить боєздатність Києва, а будь-яку обережність Москва сприйме як слабкість.

В інтерв’ю Reuters Науседа порадив союзникам НАТО відкинути побоювання, що прийом України в альянс спровокує Росію, яка вторглася в Україну 22 лютого 2022 року.

«Ми не повинні вагатися, приймаючи сміливіші рішення, оскільки в іншому випадку режим Путіна вирішить, що західні союзники занадто слабкі, що їх потрібно загнати в кут і вони здадуться», — сказав Науседа.

«Сильніше формулювання щодо майбутнього членства України, безсумнівно, підвищить бойовий дух українських солдатів на полі бою. А це дуже важливо», – додав він.

Україна домагається того, щоб військовий альянс на своєму саміті 11-12 липня оголосив, що вона приєднається до альянсу незабаром після закінчення війни, та розробив дорожню карту, яка веде до членства.

Однак інші члени альянсу, включаючи США та Німеччину, виявляють велику обережність, побоюючись будь-яких кроків, які можуть наблизити блок до активної війни з Росією.

Москва вже давно розглядає розширення НАТО як свідчення ворожості Заходу.

«Ми всі розуміємо, що зараз, у розпал війни, Україна не може негайно вступити до НАТО, – сказав Науседа. – Ми розуміємо це, українці це розуміють. Але нам потрібно створювати процедури, щоб не гаяти часу, коли війна закінчиться і перемога буде на українській стороні».

Науседа заявив, що він очікує на появу президента України Володимира Зеленського у Вільнюсі, незважаючи на його попередження, що він не бачить сенсу в такій поїздці, якщо Київ не отримає «сигнал» на саміті.

«Сподіваюся, він буде тут і відіграє важливу роль у ухваленні рішень у Вільнюсі», – сказав президент Литви.