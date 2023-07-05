Росія втратила половину своїх бойових можливостей в Україні ЗСУ наступають векономному темпі — ISW » Окупанти задіяли всімодливісили для оборони Півдня України Основні сили Східного воєнного округу (оперативно-стратегічне росыйське командування «Восток») майже повністю введені у бій у Південній операційній зоні… 1) 5-а загальновійськова армія (ЗВА), всі 3 її основних з’єднананя вже введенні у бій, зокрема? — 127-а мотострілецька дивізія (мсд) — на Бердянському напрямку — 60-а окрема мотострілецька бригада (омсбр) — там же — 57-а омсбр — південніше м.Бахмут 2) 35-а ЗВА… також, всіма своїми трьома з’єднаннями розгорнута між Бердянським та Мелітопольским напрямками (займає майже весь район, який знаходиться навколо м.Пологи як на східному, так й на західному флангах, а також — саме місто) — 38-а омсбр — напрямок Оріхів — Пологи (вісь с.Луговське) — 64-а омсбр — на північ та північний схід від міста — 69-а окрема бригада прикриття (обрП) — на північний захід від м.Пологи та навколо міста 3) 36-а ЗВА одним з’єднананям вже задіяна, інше її з’єднання вже почало розгортання у другому ешелоні на Бердянському напрямку — 37-я омсбрт — обороняється у напрямку на с.Керменчик — 5-а окрема танкова бригада (отбр) південніше неї… 4) Найменьша за своїм складом армія Східного ВО — 29-а ЗВА, по-суті, є єдиною, яка ще поки залишаєтья у резерві УВ «Восток» (зокрема, її 36-а омсбр)… Таким чином, стає зрозуміло, що командуванню військ противника у Південній операційній зоні найближчим часом доведеться приймати достатньо складне рішення, схоже на своєрідну дилему… — або просити керівництво всєї «Объединённой группировки вс рф на Юго-Западном ТВД» про підсилення додатковими силами та засобами (а це означає перекидання їх зі складу УВ «Центр» чи «Юг», тобто з Лиманського, Бахмутського, або Авдіївського напрямків) — або таки проводити «оптимізацію» свого оперативного шикування… за рахунок ущільнення бойових порядків 58-ї ЗВА, якій, очевидно, навіть, при підсиленні її на окремих напрямках та ділянках з’єднананями зі складу армій Східного ВО й з’єднаннями 49-ї ЗВА… доведеться «чимось» займати головну лінію оборони, щоб не допустити її прориву. Що зі сторони виглядає вкрай дивним… так як у загальному вимірі російські війська, принаймні, за формальними показниками, жодним чином не поступаються українським військам, яки намагаються тут наступати… ані за кількістю особового складу, а ні за обсягами основних зразків ОВТ, розгорнутих у цій операцйній зоні. Більше того, противник тут обороняється, а не наступає (відповідно, об’єктивно існуюча у нього потреба у військах меньша ніж у ЗСУ), має перевагу у повітрі та у загальному вимірі переважає ЗСУ у обсягах артилерійських засобів та засобів ППО… Зараз, у Південній операційній зоні противником задіяні 58-а, 49-а загальновійськові армії, 22-й армійський корпус (зі складу Південного ВО), 5-а, 35-а, 36-а та 29-а загальновйськові армії та принаймні, частина сил (військ) 68-го армйського корпусу (зі складу Східного ВО). Нагадаю, у всіх сухопутних військах ри-фи…. розгорнуто всього — 11 загальновійськових та 1 танкова армії… Тобто, по-суті, противник зараз намагається утримати південні райони нашої країни, окуповані ним, половиною всіх своїх сухопутних військ… І все одно, це даеться йому із великими складнощами… На сьогоднішній день, він ще не ввів у бій з’єднананя лише 29-ї ЗВА та 68-го АК… (у загальному вимірі це до 2-х омсбр + визначені сили та засоби 18-ї дивізії…). Й все… на цьому стратегічний резерв противника у Південній операційній зоні вичерпуються…. 8-а ЗВА, в тому числі 1-й та 2-й АК, зі складу Південного ВО, яку було би логчно задяти у цій зоні в такому випадку, зараз по самі вуха втягнута у високоінтенсивні бої у Східній операційній зоні… тому, підсилити 58-у, чи бодай 49-у армії, вона не зможе…. принаймні, достатньо швидко… Тому, у сенсі «стратегічного рішення», щодо Південної операційної зони, противник додатково до 29-ї ЗВА та 68-го АК може задіяти лише 2 об’єднання — 6-у ЗВА зі складу Західного ВО, або 2-у гв.ЗВА зі складу Центрального ВО… загалом, це приблизно до 5-и мотострілецьких бригад… Але, зважаючи на той факт, що частина цих військ (сил) також вже задіяна у смугах відповідальності УВ «Запад» та «Юг», цей гіпотетичний «размерчик» може бути й того менше… Тобто, у разі прориву ЗСУ головної лінії оборони противника десь на відрізку між Голою Пристанню у Херсонській області та Володимирівкою у Донецькій області… а це цілком ймовірний варіант розвитку подій, зважаючи на той факт, що поки повністю зупинити ЗСУ у Південній операційнй зоні йому не вдається… противник зможе одномоментно задіяти десь до 2-х — 3-х бригад для спроби «купировать» цей прорив (та й то, очевидно, не зразу, а лише протягом 2-3-х діб у самому кращому для нього випадку)… До чого то я все веду…? А до того, що вже очевидний намір противника, у відповідності до того самого, так званого «большого плана генерала герасимова», організувати та нанести у зручний для себе момент раптовий, потужний удар на несподіваному для ЗСУ оперативному напрямку… цілком можливо, може втратити будь-який стратегічний сенс… Адже, може так статися, що противнику доведеться у терміновому порядку замість якихось оперативних наступів «латати» оперативні «дірки» на півдні…тими силами й засобами, які він готує для цього наступу… Тому, на мій погляд, висновок… очевидний… Результат всієї літньої кампанії буде напряму й головним чином залежитиме не тільки від того, як сторони розпорядяться своїми резервами у оперативно-стратегічному сенсі… а й взагалі, скільки їх у достатньо боєздатному стані… опиниться у них в потрібний момент, на потрібному напрямку… Й наскільки я розумію… ЗСУ на даний момент задіяли не більше 20% від цього компонента…4 Костянтин Машовець