Невдалий заколот Пригожина загострив розкол серед російських силовиків

Відповідно до розвідувального огляду, представники Великої Британії спостерігають за ситуацією в Росії після недавнього збройного заколоту, організованого Євгеном Пригожиним та групою «Вагнер». Особливу увагу приділено зникненню з громадськості двох російських генералів — Сергія Суровікіна і Юнус-бек Євкурова.

Генерал Суровікін, який очолює Повітряно-космічні сили РФ, не виступав публічно після зазначеного заколоту, тоді як Євкурова не було на засіданні керівництва Міністерства оборони РФ, яке транслювалося в прямому ефірі.

Інформація про арешт Суровікіна не була підтверджена, проте розвідка Великої Британії зазначає, що його можуть підозрювати у зв’язках з групою «Вагнер», зокрема, через його службу в Сирії, яка почалася у 2017 році.

Британські розвідники вважають Суровікіна одним з найвпливовіших офіцерів у російській армії і наголошують, що будь-які офіційні санкції проти нього можуть призвести до розколу в російській системі національної безпеки.