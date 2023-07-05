 
«  
  »

Армія РФ за добу втратила в Україні 670 військових

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

втрати росії станом на 05.07.2023

З 24 лютого 2022 року до 5 липня 2023 року РФ втратила в Україні:

  • особового складу ‒ близько 231 700 (+670) осіб
  • танків ‒ 4062 (+3)
  • бойових броньованих машин ‒ 7917 (+9)
  • артилерійських систем – 4288 (+36)
  • РСЗВ – 656 (+9)
  • засобів ППО ‒ 395 (+1)
  • літаків – 315 (+0)
  • гелікоптерів – 309 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3614 (+12)
  • крилатих ракет ‒ 1264 (+0)
  • кораблів/катерів ‒ 18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6865 (+22)
  • спеціальної техніки ‒ 598 (+8)

Остаточні дані уточнюють.

5 июля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  