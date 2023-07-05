Армія РФ за добу втратила в Україні 670 військових

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
З 24 лютого 2022 року до 5 липня 2023 року РФ втратила в Україні:
- особового складу ‒ близько 231 700 (+670) осіб
- танків ‒ 4062 (+3)
- бойових броньованих машин ‒ 7917 (+9)
- артилерійських систем – 4288 (+36)
- РСЗВ – 656 (+9)
- засобів ППО ‒ 395 (+1)
- літаків – 315 (+0)
- гелікоптерів – 309 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3614 (+12)
- крилатих ракет ‒ 1264 (+0)
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6865 (+22)
- спеціальної техніки ‒ 598 (+8)
Остаточні дані уточнюють.
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