Зеленський вимагав відправити Саакашвілі в Україну на лікування

Президент України Володимир Зеленський вимагає, щоб екс-президенту Грузії Михайлу Саакашвілі дозволили виїхати в Україну для лікування. Він нагадав, що Саакашвілі має і українське громадянство. Зеленський віддав розпорядження МЗС викликати посла Грузії у Києві та наказати йому залишити Україну протягом 48 годин для проведення консультацій у Тбілісі з цього питання.

Приводом до заяви Зеленського стало чергове судове засідання у справі Саакашвілі у понеділок. Екс-президент Грузії брав участь у ньому відеозв’язку з клініки «Вівамед». На відео Саакашвілі виглядає вкрай виснаженим. Як повідомляє грузинська служба Радіо Свобода, політик розпочав свій виступ українською мовою, а потім виступив із політичними заявами та звернувся до спікера парламенту Шалви Папуашвілі з проханням вибачитися за те, що «його довели до такого стану».

У своєму твіттері Зеленський заявив, що «Росія вбиває громадянина України Михайла Саакашвілі руками грузинської влади» і нагадав, що Київ неодноразово просив Тбілісі погодитися на повернення Саакашвілі в Україну, а західні партнери пропонували свої варіанти.

Михайло Саакашвілі відбуває 6-річний термін ув’язнення за звинуваченням у перевищенні повноважень. Сам він вину не визнає і вважає себе політв’язнем. З травня минулого року колишній президент Грузії проходить лікування через безліч захворювань у тбіліській клініці «Вівамед».