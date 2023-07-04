Залужний призначив нового очільника Одеського ТЦК

У вівторок, 4 липня, стало відомо, що Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний призначив нового керівника Одеського ТЦК. Ним став полковник Олександр Охріменко

Про це Залужний інформує в телеграмі.

«На посаду начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки призначив одного з найкращих військових командирів», — написав Головнокомандувач ЗСУ.

Повідомляється, що очільником став полковник Олександр Охріменко. Військовий донині був комбригом 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.

«Олександр — бойовий офіцер, який знає армію зсередини, чітко розуміє потреби на фронті та неодноразово демонстрував відданість військовій справі та Батьківщині», — наголосив Залужний.

У четвер, 22 червня, начальник Одеського обласного територіального центру комплектування Євген Борисов став фігурантом розслідування журналістів «Української правди» — «Батальйон «Іспанія»».

За інформацією журналістів, наприкінці 2022 року Борисов придбав віллу на іспанському курорті Марбелья. Її вартість — майже 4 млн євро.

Нерухоме майно начальник Одеського ТЦК зареєстрував не на себе, а на матір-пенсіонерку. Дружина Борисова стала власницею офісного приміщення на головній вулиці Марбельї.

В ОК «Південь» відреагували на поїздку начальника Одеського ТЦК за кордон: «Було встановлено, що його виїзд за кордон на той момент був абсолютно санкціонований і дозволений».

22 червня у «Півдні» заявили, що Борисов продовжить виконувати свої обовʼязки. Службове розслідування нібито не знайшло підстав для відсторонення Борисова від посади.

Проте президент України Володимир Зеленський відреагував на скандал з начальником Одеського ТЦК Євгеном Борисовим і доручив його звільнити.