Володимир Зеленський: «Поки Крим окуповано, війна не скінчиться»

Зусилля Києва зосереджені на звільненні окупованих територій на півдні та сході України, але нашою кінцевою метою було і залишається звільнення Кримського півострова, анексованого Росією у 2014 році, порушуючи міжнародне право. Президент України Володимир Зеленський сказав про це в ексклюзивному інтерв’ю телеканалу CNN, яке було записано минулої неділі в Одесі.

«Ми не можемо собі уявити Україну без Криму. І до того часу, поки Крим перебуває під російською окупацією, війна не закінчиться», — наголосив Зеленський.

На запитання, чи можливий сценарій, за якого було б можливим досягнення миру без Криму, Зеленський відповів: «Тоді це не стане перемогою».

Зеленський висловився і про недавній заколот та оцінив міцність влади Кремля. «Ми бачили реакцію Путіна на швидкоплинний заколот Євгена Пригожина. Вона була слабка. Ми бачимо, що він не все під контролем. «Вагнерівський» марш через територію кількох регіонів показав, наскільки легко це можна здійснити. Путін не контролює ситуацію у регіонах», — вважає президент України.

Повний текст інтерв’ю Володимира Зеленського ведучою телеканалу CNN Еріна Барнетта опубліковано в понеділок, 3 липня.

Заступник міністра оборони Ганна Маляр повідомила у понеділок, що на східному напрямку за минулий тиждень внаслідок покращення оперативного (тактичного) положення та вирівнювання лінії фронту звільнену площу збільшено на дев’ять квадратних кілометрів.

На південному напрямі, за її даними, за минулий тиждень площа звільнених територій збільшилась на 28,4 квадратних кілометри. «Загалом звільнена площа на півдні становить 158,4 квадратних кілометрів», – наголосила заступник міністра оборони.