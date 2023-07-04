Від Кабміну вимагають залишити в кінотеатрах український дубляж

На веб-порталі Кабінету Міністрів України з’явилася петиція, в якій українські громадяни висловлюють своє прохання зберегти український дубляж у кінотеатрах, тому що він сприяє процесу українізації. Петицію було опубліковано на сайті Кабінету Міністрів.

Автор петиції, Максим Левенець, посилається на статтю 9, пункт 4 законопроєкту №9432, яка регулює використання англійської мови в Україні. Згідно з цим положенням, фільми, що мають англійську мову оригіналу, повинні бути показані в кінотеатрах у своїй оригінальній мові з українськими субтитрами. Левенець просить переглянути цей пункт та внести зміни до законопроєкту.

«Український дубляж, окрім того, що має численних прихильників, виконує важливу функцію — сприяє українізації. Якщо український дубляж буде відсутній, українські глядачі можуть обрати російський дубляж (зокрема, при цифровому релізі) для перегляду фільму», — наголошує автор петиції.

Автор пропонує не припиняти використання українського дубляжу. Замість цього, він пропонує збільшити кількість сеансів фільмів у оригіналі з субтитрами, щоб глядачі мали можливість вибору.