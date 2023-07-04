Вашингтон одобрил продажу истребителей F-35 Чехии

Госдепартамент США одобрил продажу Чехии продажу истребителей F-35, боеприпасов и сопутствующего оборудования в рамках соглашения стоимостью до 5,62 миллиарда долларов, сообщил Пентагон.

Агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности при Пентагоне уведомило Конгресс о возможной продаже. Основными подрядчиками будут компании Lockheed Martin, Raytheon и Boeing.

В прошлом году правительство Чехии заявило, что хочет закупить 24 истребителя F-35 для замены взятых в лизинг истребителей Gripen шведской компании Saab AB.

В пакет, одобренный Госдепартаментом, также войдут запасной двигатель, 70 ракет «воздух-воздух» AIM-120C-8 AMRAAM, различные бомбы, вспомогательное оборудование, запасные части и техническая поддержка, сообщил Пентагон.