Украина может получить больше ЗРК PATRIOT. Какие города смогут прикрыть Украина имеет все шансы получить дополнительные зенитно-ракетные комплексы PATRIOT от союзников и лучше закрыть небо Украины от современных российских ракет и самолетов. Произойти это может сравнительно быстро, как для систем такой стоимости и на фоне «необратимых» бюрократических и производственных процессов Запада. Больше ЗРК PATRIOT на вооружении Украины выведут всю украинскую противовоздушную оборону на качественно новый уровень – использование только двух батарей для защиты Киева достаточно красноречиво показало их эффективность. И определило то, где они больше всего нужны и какие города могли бы защитить. Какие страны могут передать Patriot Украине и как это повлияет на небо над украинскими городами – в военном блоге от обозревателя Кирилла Данильченко. Очередной этап разговоров о новых ЗРК PATRIOT для Украины начался 1 июня, когда польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил , что «несколько премьеров (стран – Ред .), имеющих системы PATRIOT, пообещали их скорую поставку в Украину». Впоследствии президент Зеленский рассказал о формировании «коалиции PATRIOT», в том числе о начальных переговорах с Германией, Данией и Нидерландами. А еще позже руководитель американской компании Raytheon, являющейся разработчиком PATRIOT, анонсировал наращивание и ускорение производства этих ЗРК. И передача пяти батарей Украине до конца 2024 года. И хотя последняя перспектива не столь быстро, на самом деле может идти речь о «более быстрых» вариантах – именно в странах ЕС. Наиболее очевидной возможностью здесь является Германия – продолжение поставок Киева модернизированных до версии PAC-3 немецких батарей, поставленных на самоходном шасси. У немцев есть готовое решение «под ключ», которое выглядит самым лучшим. Штатная немецкая зенитно-ракетная группа, включающая и PATRIOT, — это, кроме пусковых, еще и, например, системы ПВО ближнего действия MANTIS и Stinger на шасси бронетранспортеров. Они необходимы для защиты массивных зенитно-ракетных комплексов от крылатых ракет на низких высотах и ​​малозаметных беспилотников. Структурно все германские PATRIOT возведены в четыре дивизиона. В каждый дивизион входит по три зенитно-ракетных группы. Это достаточно большое количество батарей PATRIOT и, по сути, «запас» для передачи Украине в Германии есть. (В одну батарею Patriot входят от 4 до 8 пусковых установки. – Ред .) Кстати, командир одной из упомянутых немецких зенитно-ракетных групп – 21-й – полковник Маркус Кениг был среди тех офицеров, которые руководили обучением украинских военных во время освоения ими ЗРК PATRIOT. И его же люди одновременно разворачивали пусковые комплексы в Словакии и Польше в рамках укрепления восточного фланга НАТО. В Североатлантическом альянсе немцы традиционно удерживают ключевые позиции по противовоздушной обороне. Так сложилось еще с конца 1950-х, когда они освоили Nike-Hercules – ядерные зенитные ракеты США, способные как наносить тактические ядерные удары по земле, так и уничтожать вражеские стратегические бомбардировщики или буквально «испарять» баллистические ракеты воздушным подрывом. В недавней миссии НАТО Active Fence на юге Турции, направленной на сдерживание России и сил Асада в Сирии, развернули немецкую 24-ю зенитно-ракетную группу, которая в свое время была перевооружена из Nike-Hercules на PATRIOT. АВТОР ФОТО,МИНОБОРОНЫ ГЕРМАНИИ Германия фактически имеет все для ПВО: культуру обучения личного состава и традиции подразделений, хорошую материально-техническую базу, уникальную «прошивку» комплексов, шасси местного производства, а также возможности для обслуживания и ремонта. Берлин является желанным донором для Киева в контексте ЗРК PATRIOT. Но здесь речь может идти далеко не только о немцах. Кто еще: Испания, Румыния, Польша, Нидерланды? АВТОР ФОТО,МИНОБОРОНЫ ИСПАНИИ Подпись к фото, Испанский контингент с PATRIOT на турецкой авиабазе Инджирлик Говоря о других возможных европейских донорах PATRIOT, можно упомянуть прежде всего Испанию. И не только ту ее батарею, которая развернута в турецком Инджирлике. Испания имеет три батареи PATRIOT: две развернуты в самой стране, третья – на турецкой базе Инджирлик в рамках упомянутой операции НАТО Active Fence. Недавно испанские медиа написали о возможности передачи «турецкой» батареи Украине, однако Турция настаивает, чтобы испанский PATRIOT оставался на ее территории, по крайней мере, до конца 2023 года. Испания – это дружественно настроенное в Украину государство, которое уже поставляло ей ПВО и вряд ли реально потребует противоракетной обороны в ближайшем будущем. АВТОР ФОТО,МИНОБОРОНЫ РУМЫНИИ Другая потенциальная страна – Румыния. Румыны уже получают свои заказанные комплексы PATRIOT – четыре батареи, а к 2026 году еще три подразделения. Часть из них понадобится им для прикрытия побережья, а часть вполне можно инвестировать в воздушную безопасность Румынии в условиях ракетной войны России против Украины – лучше, чтобы они стояли где-то на линии Днепра, чем в перспективе ловили Кинжалы уже над Бухарестом. АВТОР ФОТО,МИНОБОРОНЫ ПОЛЬШИ Относительно Польши. Поляки сделали свои пусковые к PATRIOT. И хотя большей частью это крупноузловая «отверточная» сборка, но так когда-то было и в случае с EuroSpike (Европейской локализацией израильских противотанковых ракетных комплексов, производимых, в частности, и в Польше. – Ред. ) . Равномерно степень «полонизации» в этих ПТРК увеличивалась. Так вероятно будет и с PATRIOT. Теоретически для передачи Украине вполне реально сформировать комплексы PATRIOT на основе находящихся на хранении в США радиолокационных станций и упомянутых польских пусковых установок. Вряд ли россияне, тяжело обороняющиеся на флангах Бахмута и возводящие «линию Суровикина» от Днепра до Волновахи, планируют атаковать Варшаву в ближайшее время. Плюс на основе польско-украинского сотрудничества можно создать хаб по ремонту и обслуживанию комплексов PATRIOT. АВТОР ФОТО,МИНОБОРОНЫ НИДЕРЛАНДОВ Подпись к фото, Нидерландская пусковая установка в Турции Есть еще три нидерландских батареи PATRIOT на дежурстве, модернизированные в PAC-3. Их также разворачивали на границе с Сирией. И по ним, похоже, возможны варианты для Украины. Ведь есть основания полагать, что Нидерланды готовы передавать не только более старые комплексы из резерва. Нельзя забывать, что одним из самых «дорогих» выстрелов в истории России стала ее ракета из «Бука» по «Боингу», летевшего именно из Нидерландов. PATRIOT и небо над Киевом АВТОР ФОТО,МИНОБОРОНЫ США Какая ситуация с PATRIOT уже в Украине? Киев продолжает оставаться одним из самых защищенных мест на планете — повторный удар шестью российскими аэробалистическими ракетами «Кинжал» по украинской столице во время визита лидеров Африканского союза, по данным Воздушных сил ВСУ, успешно перехватили . Спикер президента ЮАР заявил, что даже не слышал взрывов, а вряд ли ему удалось бы пропустить прилет полутонной боевой части «Кинжала» прямо по центру Киева. Также следует отметить, что ни в одном из недавних пакетов военно-технической помощи США не было экстренной помощи, которая касалась бы выведенной из строя техники ПВО — замены разбитой РЛС, станции управления боем или электростанций. Да и другие части комплекса вместо якобы пораженных западных партнеров не передавали – ничего не мешало им указать в спецификации радары AN/MPQ-65 для PATRIOT, если бы те были повреждены. Ведь США указали 15 боевых машин Bradley вместо поврежденных и выведенных из строя БМП в результате атак ВСУ возле села Роботино в Запорожье. То есть новые ракеты для Patriot на замену отстрелянных в трех последних пакетах помощи были, а материальной базы не было. Это к слову о словах россиян по пяти разбитым пусковым и радарам PATRIOT, о которых заявляли в Москве. Все это так или иначе свидетельствует о перехвате произошедших над столицей или возле нее вражеских ракет. Patriot в очередной раз подтвердил свою репутацию самой надежной и многократно проверенной боями противовоздушной системы. В отличие от российских ПВО, «не имеющих аналогов», но перехватывающих баллистические цели только в диссертациях и симуляциях. Если (когда) будут новые ЗРК PATRIOT АВТОР ФОТО,RAYTHEON Подпись к фото, Радар Patriot Новые поставки Patriot открывают гораздо больше возможностей по поводу «закрытого неба» над Украиной – по крайней мере, над новыми неприкрытыми локациями. (Как отмечал президент Зеленский в интервью The Wall Street Journal, для перекрытия украинского неба нужно 50 батарей Patriot. – Ред .) А также эти поставки будут иметь последствия для действий украинского ПВО как системы – здесь, прежде всего, нужно рассматривать получение новейших комплексов. Например, упомянутые пять новых батарей от производителя Raytheon – это уже не многократно модернизированные комплексы из бывших на службе в Европе, а свежее производство. Это означает возможность выбирать между дорогими и современными ракетами МSE (реально дорогими – в разных контрактах их стоимость колеблется от 4 до 9 млн долл. за штуку) и более дешевыми средствами против дронов и аэродинамических целей. Ведь бывают ситуации, когда даже по копеечным по меркам авиации «Шахедах» дешевле выстрелить гораздо более дорогой ракетой дальнего радиуса, чем допустить прорыв и угрозу прикрываемого объекта. Также новые ЗРК – это и новые радиолокационные станции, и важные подстанции, и штабы. АВТОР ФОТО,МИНОБОРОНЫ НИДЕРЛАНДОВ Подпись к фото, Командный пункт ЗРК Patriot Это возможность получать целеуказание через коммутатор – отвязываясь от «родной» радиолокационной станции и получая внешние «глаза». И здесь уже открывается целая плеяда возможностей создания сети с очередных радиолокационных станций и пассивных каналов, а также потенциалом сохранять ситуационную информированность даже под прессингом враждебных средств радиоэлектронной борьбы и прилетов специальных «изделий» противника, приводимых по излучению. В целом же для Украины получить количественно больше систем PATRIOT, связанных с многочисленными западными автоматическими системами управления, это возможности информирования с самолетов дальней радиолокационной разведки и создания цифрового поля боя через сети защищенной связи. Ведь так украинское ПВО будет встраиваться в единый «зонтик» НАТО и ЕС. АВТОР ФОТО,МИНОБОРОНЫ ГЕРМАНИИ Так что все описанное выше означает поставки, которые буквально меняют правила игры – создают противобаллистические возможности для нескольких крупных городов Украины. К примеру, становится возможным одновременное прикрытие по линии Днепра, чтобы защищать каскад ГЭС. А также прикрытие производственных мощностей Запорожья, Кривого Рога, Днепра и других крупных городов, подвергающихся регулярным обстрелам. Плюс прикрытие логистических узлов на западе Украины. Кроме того, новые ЗРК PATRIOT – это способности делать засады на группы российских бомбардировщиков с управляемыми авиационными бомбами и выбивать вертолеты РЭБ россиян. 3 июля Воздушные силы обнародовали ролик , в котором намекнули, что 13 мая именно PATRIOT сбил над Брянщиной три вертолета и два самолета . То, что еще совсем недавно невозможно было представить для Украины из-за неподъемных бюджетов на PATRIOT и многолетней очереди на их производство – сейчас становится реальностью. И по меркам оборонных контрактов – за сжатые сроки и с невероятной скоростью. АВТОР ФОТО,ВОЗДУШНЫЕ СИЛЫ Подпись к фото, На установке PATRIOT среди сбитых целей за 13 мая указаны три вертолета и два самолета bbc.com