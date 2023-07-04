У Києві за час карантину на COVID-19 перехворіли понад пів мільйона жителів

Про це повідомляє перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

«У Києві з початку епідемії зареєстрували 519 637 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Із них 38 725 у дітей від 0 до 17 років – 19 766 хлопчиків і 18 959 дівчаток. Найвищий рівень захворюваності відмічався у лівобережних районах міста: Деснянському, Дарницькому та Дніпровському», — зазначив заступник.

Зазначається, що в столиці госпіталізували 48 674 хворих на COVID-19 (9,3% від кількості хворих). Також зареєстрували 9 532 летальних випадки (1,8%). Водночас одужали — 510 057 хворих. Поворозник також додав, що за час пандемії захворіли 11 408 медичних працівників.