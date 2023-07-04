Столтенберг залишиться на посаді ще на рік

Члени Північноатлантичного альянсу ухвалили рішення продовжити термін Єнса Столтенберга на посаді генсека НАТО до 1 жовтня 2024 року. Сам Єнс Столтенберг повідомив про це у своєму твіттері.

«Я вдячний членам Альянсу за рішення продовжити мій термін на посаді Генерального секретаря до 1 жовтня 2024 року. Протягом майже 75 років трансатлантичний зв’язок між Європою та Північною Америкою забезпечував нашу свободу та безпеку, і в умовах зростаючої небезпеки наш Альянс стає ще важливішим, ніж будь-коли», — написав він.

5 червня стало відомо, що під час свого візиту до Сполучених Штатів прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак буде намагатися переконати президента США Джо Байдена підтримати кандидатуру міністра оборони Бена Воллеса на посаду генсека НАТО. Раніше, у травні, Воллес висловив бажання очолити НАТО, а 9 червня президент Байден заявив, що Вашингтон може підтримати його кандидатуру на посаду майбутнього генерального секретаря НАТО.