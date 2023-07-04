Столтенберг розповів про «хорошу» розмову з Зеленським

Згідно з повідомленням генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, він провів конструктивну розмову з президентом України Володимиром Зеленським перед наближаючимся самітом у Вільнюсі. Цю інформацію Столтенберг опублікував у своєму акаунті Twitter, повідомляє «Європейська правда».

Він відзначив, що обговорення з президентом Зеленським було дуже позитивним і стосувалося останніх подій в Україні, а також підготовки до саміту НАТО. Столтенберг підкреслив, що на саміті у Вільнюсі члени Альянсу приймуть рішення про зміцнення довгострокової підтримки, оновлення політичних зв’язків та наближення України до НАТО.

Сам саміт НАТО заплановано на 11-12 липня у місті Вільнюс.