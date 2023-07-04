“Слуги народу” хочуть передати Офісу президента контроль за призначенням суддів

Нардепи “Слуги народу” зареєстрували у Раді законопроєкт, який пропонує надати президенту повноваження у ручному режимі керувати призначенням суддів.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Йдеться про проєкт закону №9439. Відповідна норма діятиме на час воєнного стану та рік після цього

“Так, президент зможе повертати Вищій раді правосуддя (ВРП) подання про призначення судді, якщо щодо цієї особи є компроментуюча інформація від Служби безпеки (СБУ) чи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

На практиці це надасть Офісу президента можливість фактично торгуватися за призначення суддів та будувати судову систему “під себе”. Такий інструмент дозволить і не допускати призначення суддів, які не захочуть “співпрацювати” з ОП, і навпаки – призначати повністю ручних суддів. Адже Офіс президента має прямий контроль над СБУ”, – йдеться в повідомленні ЦПК.

“Наразі у судах вакантні майже 3000 посад. Це практично половина суддів, контроль над якими можуть отримати в Офісі президента, якщо Рада проголосує законопроєкт №9439. Тому подібна ініціатива має всі ознаки спроби узурпації влади”, – пояснила заступниця виконавчого директора ЦПК Олена Щербан.

У Центрі протидії корупції зазначили, що якісне проведення процедур відбору суддів вже само по собі має відкидати можливість призначення сумнівних осіб на посаду судді. Водночас відведення президенту виключно церемоніальної функції при призначенні судді має і мало на меті усунення політичного впливу на процес формування суддівського корпусу

“Зазначимо, що законопроєкт зареєстровано начебто на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО). Водночас він повністю протилежить суті статті 6 Конституції України та світовим принципам демократії”, – додали у ЦПК.