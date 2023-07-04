Ординар або Експрес: Що краще обрати для ставок на FAVBET

Якщо світ тримається на трьох китах, то світ спортивних ставок — всього на двох: ординарах та експресах. Це два найбільш розповсюджені види спортивних парі, які можна зустріти на платформі будь-якої букмекерської платформи. Сьогодні ми розглянемо ключові відмінності між ними, а також торкнемось переваг та недоліків обох різновидів. Для прикладу візьмемо ставки на сайті одного з найбільших легальних українських букмекерів – компанії FAVBET.

Спочатку був ординар

Ординар, або ставка на одну подію — основа основ гембілнгу. Така ставка виграє, якщо ви вгадуєте результат певної події. Це найбільш прямолінійний вид ставок, де вам достатньо проаналізувати всього одну подію Простота ординару лежить в його прямолінійності: ви аналізуєте одну подію, робите ставку і отримуєте виграш, якщо ваш прогноз виявився правильним. Сума виграшу розраховується як добуток вашої ставки на коефіцієнт, визначений букмекером

Найбільш розповсюджений вид ориднарів — «1 Х 2», тобто ставка на перемогу однієї з двох команд або нічию. Також є ставки на «тотал», тобто загальну кількість забитих голів для футболу або загальну кількість зіграних геймів для тенісу. Інший різновид — «фора», тобто ставки на перемогу команди або одного із суперників з певною перевагою у голах, очках тощо. У правилах FAVBET на сайті є цілий розділ, присвячений опису та розрахунку різних видів ставок. Радимо почитати, якщо ви новачок.

Переваги:

1. Простота. Для того, щоб поставити ординар, вам необхідно проаналізувати всього одну подію. Це вимагає мінімум часу.

2. Менший ризик. Порівняно з експресом, ризик втрати ставки може бути у рази нижчим (далі пояснюємо, чому).

Недоліки:

1. Менші потенційні виграші. Ординари з високим шансом виграшу як правило мають невисокі коефіцієнти, тому великі виграші можливі лише у випадку ставок проти фаворита або якщо мова йде про дуже великі суми. Маємо на увазі, що кеф 1.5 при ставці 50 грн принесе вам всього 25 грн виграшу, а ось 50 000 вже дадуть 25 000.

Зараз на сайті FAVBET діє приємна акція, яка дозволяє ставити на обрані з підвищеним коефіцієнтом. Перелік подій постійно оновлюється та доступний в розділі «Акції».

Все про експрес

Експрес — це ставка одразу на кілька подій. По суті, кілька ординарів, об’єднаних в одну велику ставку. Вона виграє, якщо всі ваші прогнози виявляються правильними. Якщо хоча б одна подія не зіграла, це означає програш всього експресу. За правилами FAVBET, в експресі може бути максимум 30 ставок на прематч (тобто зроблених до початку події) або 30 ставок в режимі «лайв» (коли ви ставите безпосередньо під час події). Сума виграшу експресу розраховується як добуток всіх кефів, які увійшли до вашого експресу. Тобто три події з кефом 2.0 дадуть вам загальний коефіцієнт 8, на який у випадку виграшу буде помножена сума ставки. Збирати експрес можна на подіях у різних видах спорту та змаганнях.

Експрес — вибір більш досвідчених гравців. Він вимагає глибокого занурення в аналітику, вивчення статистики команд та спортсменів. Залежно від рівня гравця експреси можуть включати як лише пару результатів, так і кілька десятків. Втім, найчастіше це 5-10 подій.

Серед головних переваг експресів — суми виграшів. Вони можуть бути у десятки, а то й у сотні разів вище, ніж у випадку з ординаром. Втім, не треба забувати, що зібрати виграшний експрес дуже складно, тому до таких ставок треба підходити відповідально.

Якщо відчуваєте, що стави в такому стилі — ваш вибір, то не забувайте стежити за акціями FAVBET. Зараз у них на сайті щодня дарують додаткові 1000 грн трьом кращим виграшним експресам в межах акції «Ульотний експрес», а іноді пропонують «Експреси дня» з попередньо визначеним переліком подій та підвищенним кефом у разі виграшу.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил (принципів) відповідальної гри.

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021 року, видана ТОВ «БК «ФАВБЕТ»» на підставі Рішення КРАІЛ від 05.04.2021 року за №137 зі змінами та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022 року, видана ТОВ «БК «ФАВБЕТ»» на підставі Рішення КРАІЛ від 13.12.2022 року за №433.