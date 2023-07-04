Окупанти оголосили набір на акторський курс для театру Маріуполя

У Санкт-Петербурзі в Російському державному інституті сценічних мистецтв (РДІСД) оголосили набір на акторський курс, випускники якого мають працювати в драмтеатрі Маріуполя, який зараз перебуває під російською окупацією. Про це повідомляє журналіст Ілля Красильник на картках проекту «Служба підтримки».

За його даними, студенти-бюджетники після закінчення курсу мають відпрацювати три роки у Маріуполі. «Вступати пропонується не лише росіянам, а й «громадянам нових територій», – йдеться у повідомленні «Служби підтримки».

Керуватиме курсом актор Олександр Кладько, уродженець Одеси, випускник РДІСД. Він працював у театрах Петербурга, Пскова, Саратова та грав у кіно.

Маріуполь опинився в оточенні російських військ на початку березня 2022 року. За час війни місто було фактично зруйноване російськими військами, загинуло щонайменше 20 тисяч людей.

У будівлі театру ховалися сотні людей, зокрема у бомбосховищі. На асфальті біля будівлі, як випливає із супутникових знімків, були два великі написи «ДІТИ». 16 березня драматичний театр зазнав бомбардування російськими військами. За даними місцевої влади, загинули близько 600 людей.