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Зеленський вимагав відправити Саакашвілі в Україну на лікування Атака Росії на ЗАЕС зачепить весь світ – топ-посадовець НАТО » На Бердянському напрямку захисники просунулися вглибину до 2 км На Бердянському напрямку українські захисники просунулися вглибину оборони ворога до 2 км. — спікер об’єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського спрямування Валерій Шершень «На таврійському напрямку Сили оборони системно вибивають ворога з позицій і продовжують просуватися вперед. Так, на Бердянському напрямку зафіксовано найбільше просування вглибину ворога до 2 км. Закріплюємось на зайнятих рубежах, проводимо аеророзвідку місцевості, завдаємо ворогу ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюється контрбатарейна боротьба, проводиться розмінування. Ворог чинить запеклий спротив, проте ми системно тиснемо на певні ділянки фронту, продавлюємо і нищимо бойовий потенціал окупаційних військ».