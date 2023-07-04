Моника Беллуччи подтвердила роман с 64-летним режиссером

Знаменитая итальянская актриса Моника Беллуччи находится в романтических отношениях с режиссером Тимом Бертоном, который работает над новым фильмом «Битлджус». В интервью журналу Elle Моника рассказала о своей радости от этой встречи на своем жизненном пути и призналась в своей любви к нему.

Она сказала: «Это одна из тех редких встреч, которые случаются в жизни… Я знаю этого человека, я его люблю, и теперь мы работаем вместе над новым проектом, начинается новое приключение».

Сейчас Моника и Тим совместно работают над фильмом «Битлджус», который уже снимается в Лондоне.

Моника также поделилась своим восхищением миром фантазий, где монстры оказываются добрыми, и где мы можем преобразовать наши темные стороны во что-то светлое и прощающее. Она отметила, что фильмы Тима Бертона часто затрагивают эту тему.

Страшно, что ранее Моника Беллуччи находилась в отношениях с французским скульптором и моделью Николя Лефевром с 2017 по 2019 год. Ранее она также была замужем за Венсаном Касселем, от которого развелась в августе 2013 года. Их знакомство произошло на съемках фильма в 1996 году.

Стоит отметить, что Тим Бертон ранее встречался с Хеленой Бонэм Картер с 2001 по 2014 годы.