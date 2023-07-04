Галь Гадот снимется во второй части боевика «Красное сообщение»

На мероприятии TUDUM Netflix на прошлой неделе звезды Галь Гадот, Джейми Дорнан и Алия Бхатт поделились информацией о предстоящем боевике «Каменное сердце». Однако Галь Гадот также нашла время, чтобы обсудить «Красное сообщение 2», продолжение фильма, которое было зеленым светом в январе 2022 года.

С тех пор, как было объявлено о продолжении, мы не получали много новой информации, кроме того, что сценарий был написан. Галь Гадот намекнула, что съемки начнутся скоро.

Она сказала: «Мы все об этом говорим. Я не знаю, что я могу сказать! Я уже прочла второй сценарий и… ой! Мы все очень рады этому!»

В «Красном сообщении 2» Галь Гадот и Райан Рейнольдс сыграют роли опытных мошенников и грабителей, которые ищут ценные произведения искусства для кражи и продажи. Двейн Джонсон также вернется в роль агента ФБР, который будет пытаться держать обоих грабителей под контролем.

Продюсеры фильма «Красное сообщение», Бо Флинн и Хирам Гарсия, ранее заявили Collider, что они планируют снять три фильма подряд. Они считают, что это позволит сэкономить время всем участникам проекта, но может задержать релиз обоих фильмов.

Первая часть «Красного сообщения» стала огромным успехом на платформе Netflix: сразу после выхода фильм стал самым популярным и вошел в топ-10 наиболее просматриваемых фильмов Netflix в 94 странах. Именно это вдохновило Netflix анонсировать сразу два продолжения.