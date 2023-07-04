Експрезидент Польщі про війну в Україні: за 500 днів Путіну не вдалося реалізувати жодної цілі, для нього це катастрофа

Про це політик сказав в інтерв’ю Укрінформу.

За словами експрезидента Польщі, план Путіна не допустити розширення НАТО провалився – членом Альянсу вже стала Фінляндія і невдовзі стане Швеція.

Окрім того, РФ не змогла захопити Київ і вбити або заарештувати президента Зеленського.

«Київ стоїть, війна триває вже майже 500 днів, українська держава функціонує, до Києва можуть доїхати не лише прості пасажири, але президенти країн», — сказав Кваснєвський.

«По-третє, і це, ймовірно, найголовніше, Путін був переконаний, що українського народу не існує, його національна свідомість невисока і він так завзято не боротиметься з Росією. Сьогодні, якщо в нього збереглося хоч трохи раціонального мислення, він повинен розуміти, що в українців дуже сильна національна свідомість, вони рішуче налаштовані воювати за незалежність України й показують у цій боротьбі надзвичайний героїзм. Думки, що його вітатимуть в Україні з квітами, були міфами російської пропаганди. Усі розрахунки, на які спиралася російська агресія, виявилися фальшивими», — додав польський політик.

За його словами, «за 500 днів Путіну не вдалося реалізувати жодної цілі, і це для нього має бути катастрофою».