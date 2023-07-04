Белый дом: мы поддерживаем право Израиля защищать свой народ от террористических группировок

США внимательно следят за ситуацией на Западном берегу Иордана, где израильские войска применили беспилотники для ударов по городу Дженин в рамках одной из крупнейших проведенных ими операций за последние 20 лет.

Об этом заявил в понедельник официальный представитель Белого дома.

«Мы видели сообщения и внимательно следим за ситуацией, – сказал он. – Мы выступаем за безопасность Израиля и поддерживаем его право защищать свой народ от ХАМАС, Палестинского исламского джихада и других террористических группировок».

В понедельник израильские войска нанесли удары по Дженину, убив, по меньшей мере, восемь человек.

Израильские военные заявили, что нанесли удар по зданию, служившему командным центром для боевиков из «Бригад Дженина», в рамках широкомасштабных контртеррористических усилий, направленных на разрушение инфраструктуры и лишение боевиков возможности использовать лагерь беженцев в качестве базы.

Боевики из «Бригад Дженина» базируются в переполненном лагере беженцев в Дженине, где на площади, составляющей менее половины квадратного километра, проживает около 14000 беженцев.

Источник, осведомленный о планировании боевых действий, сообщил, что израильским военным потребуется еще как минимум 24 часа для завершения операции.

Военные пока не сообщили, сколько времени займет операция, заявив лишь, что она может продлиться более одного дня.

Военные рейды в таких городах, как Дженин, проводятся уже более года.

Министерство здравоохранения Палестинской автономии подтвердило, что в Дженине убито, по меньшей мере, восемь человек и более 50 ранено.

В лагере, основанном 70 лет назад для размещения беженцев после войны 1948 года, находятся сотни боевиков из таких группировок, как ХАМАС, Исламский джихад и ФАТХ. У боевиков немало оружия, а также растущий арсенал взрывных устройств.

Израильские военные, которые регулярно обвиняют эти группы в размещении боевиков в гражданских районах, заявили, что захватили самодельную ракетную установку и нанесли удар по складу по производству оружия и взрывчатых веществ с сотнями готовых к использованию устройств, а также раций и иного оборудования.